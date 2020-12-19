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В Мечетлинском районе Башкирии открылся еще один ФАП

ОБЩЕСТВО

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в д. Старомещерово Мечетлинского района состоялось открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта.

Медицинское учреждение стало шестым объектом, открытым по этой программе, он сооружен по типовому проекту. Здесь есть все условия для приема пациентов и работы персонала: прививочный и процедурный кабинеты, кабинет приема взрослого населения, смотровой, помещения для хранения лекарственных средств, для дезинфицирующих растворов и для персонала. В медучреждении будет оказываться первичная медико-санитарная медицинская помощь, в том числе неотложная и в области акушерства-гинекологии, а также проводиться забор медицинских анализов.

На торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации Мечетлинского района по социальным вопросам Гульназ Кадырова, главный врач Большеустьикинской ЦРБ Булат Саетов, глава сельского поселения Новояушевский сельсовет Рустам Ахметьянов.

Они поздравили старомещеровцев с важным событием и отметили, что теперь у них появилась возможность получить первичную медицинскую помощь в комфортных условиях и выразили благодарность от имени жителей в адрес руководства Республики Башкортостан, Министерства здравоохранения и всем тем, кто принял активное участие в реализации данного проекта.

После торжественного открытия участники мероприятия осмотрели помещения, оценили удобство и уровень комфортности условий оказания медицинской помощи.

Обеспечивать доврачебную медицинскую помощь и вести прием будут опытный и высококвалифицированный фельдшер Залия Ахмедьянова. Она продолжила свой трудовой день уже в новом помещении и с новым оборудованием.

Лейла Аралбаева
Теги: ФАП
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