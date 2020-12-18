Минобр Башкирии ответил на просьбу студентов снизить плату за обучение во время дистанта
Фото: Валерий Шахов
Минобр Башкирии ответил на просьбу студентов снизить плату за обучение во время дистанта Фото: Валерий Шахов
Министр образования Башкирии Айбулат Хажин на брифинге в правительстве сообщил, что ведомство неоднократно получало обращения от студентов вузов региона с просьбами снизить плату за обучение во время «дистанционки».
«Пока позиция ректорского сообщества такова, что образовательный процесс ведется, зарплаты педагогическому составу выплачиваются в прежнем объеме. Я понимаю, федеральные университеты не подчиняются республике. Но мы будем настаивать и, надеюсь, найдем консенсус. Вузы, у которых «есть жирок», как сказал вчера Президент России, может быть, пойдут навстречу, если не в сокращении стоимости обучения, то например, в части проживания в общежитиях, получения дополнительных льгот, стипендий, особенно для студентов из категории многодетных, малоимущих семей», — сказал глава Минобра.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
В Башкирии открыли еще одну ледовую переправу
Минобр Башкирии ответил на просьбу студентов снизить плату за обучение во время дистанта
Википедисты из Башкирии удостоены премии Федерального агентства по делам национальностей
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи