Министр образования Башкирии Айбулат Хажин на брифинге в правительстве сообщил, что ведомство неоднократно получало обращения от студентов вузов региона с просьбами снизить плату за обучение во время «дистанционки».

Минобр Башкирии ответил на просьбу студентов снизить плату за обучение во время дистанта Фото: Валерий Шахов

ИА «Башинформ»

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