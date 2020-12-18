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Минобр Башкирии ответил на просьбу студентов снизить плату за обучение во время дистанта

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Минобр Башкирии ответил на просьбу студентов снизить плату за обучение во время дистанта Фото: Валерий Шахов

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин на брифинге в правительстве сообщил, что ведомство неоднократно получало обращения от студентов вузов региона с просьбами снизить плату за обучение во время «дистанционки».

﻿«Пока позиция ректорского сообщества такова, что образовательный процесс ведется, зарплаты педагогическому составу выплачиваются в прежнем объеме. Я понимаю, федеральные университеты не подчиняются республике. Но мы будем настаивать и, надеюсь, найдем консенсус. Вузы, у которых «есть жирок», как сказал вчера Президент России, может быть, пойдут навстречу, если не в сокращении стоимости обучения, то например, в части проживания в общежитиях, получения дополнительных льгот, стипендий, особенно для студентов из категории многодетных, малоимущих семей», — сказал глава Минобра.

ИА «Башинформ»
Теги: образование, вузы
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