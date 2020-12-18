Качество образования во время дистанционного обучения снизилось - Минобр Башкирии
Фото: ИА «Башинформ»
Качество образования во время дистанционного обучения снизилось - Минобр Башкирии Фото: ИА «Башинформ»
Сегодня на брифинге в Правительстве Башкирии министр образования региона Айбулат Хажин признал, что качество образования во время дистанционного обучения в школах снизилось.
«Мы провели исследование. Результаты республиканских диагностических работ 9-класников прошлого года показали, что есть снижение по качеству образования. Дети в прошлом учебном году недополучили знания. С девятиклассниками мы всегда дополнительно занимались весной, готовили их к ОГЭ. Но это звено выпало, ОГЭ отменили. Нам сейчас нужно этих уже 10-классников максимально быстро подвести к требуемому результату, чтобы они в следующем году могли успешно сдать ЕГЭ и дальше продолжить обучение в вузах. Дети не виноваты, что такая ситуация у нас сложилась в стране и в мире. Мы должны сейчас качество образования довести до максимально уровня».Министр образования и науки подчеркнул, что снижение качества образования на самом деле не критичное и не массовое. Результаты Всероссийских проверочных работ учащихся с 5 по 8 классы не показали отклонение от уровня прошлого года. Но сложившаяся ситуация — сигнал для педагогов, отметил Айбулат Хажин.
«Как сказала главный санитарный врач страны, дистанционный режим обучения, по большому счету, не принес положительного эффекта в части массового и серьёзного сокращения заболевших. Поэтому для нас сейчас максимально важно и приоритетно продолжать учебу только в очном традиционном режиме, когда идет прямое взаимодействие учеников и педагогов, — сказал министр. — Но система образования уже никогда не будет прежней, какой была до 6 апреля. Образование будет трансформироваться, но это не значит, что мы переходим на цифровое обучение. Цифровое обучение лишь будет дополнять традиционные формы организации образовательного процесса. 1109 школ к 2023 году будут оснащены цифровой образовательной средой — это новые классы, компьютеры. Минцифры обещает абсолютно все школы региона оснастить широкополосным интернетом со скоростью 50 мбит/сек в сельской местности, и 100 мбит/сек — в городах. Каждый учитель в течение урока сможет подключаться к любым образовательным ресурсам».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Минобр Башкирии ответил на просьбу студентов снизить плату за обучение во время дистанта
Википедисты из Башкирии удостоены премии Федерального агентства по делам национальностей
Качество образования во время дистанционного обучения снизилось - Минобр Башкирии
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи