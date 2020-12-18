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Качество образования во время дистанционного обучения снизилось - Минобр Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Качество образования во время дистанционного обучения снизилось - Минобр Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня на брифинге в Правительстве Башкирии министр образования региона Айбулат Хажин признал, что качество образования во время дистанционного обучения в школах снизилось.

﻿«Мы провели исследование. Результаты республиканских диагностических работ 9-класников прошлого года показали, что есть снижение по качеству образования. Дети в прошлом учебном году недополучили знания. С девятиклассниками мы всегда дополнительно занимались весной, готовили их к ОГЭ. Но это звено выпало, ОГЭ отменили. Нам сейчас нужно этих уже 10-классников максимально быстро подвести к требуемому результату, чтобы они в следующем году могли успешно сдать ЕГЭ и дальше продолжить обучение в вузах. Дети не виноваты, что такая ситуация у нас сложилась в стране и в мире. Мы должны сейчас качество образования довести до максимально уровня».
Министр образования и науки подчеркнул, что снижение качества образования на самом деле не критичное и не массовое. Результаты Всероссийских проверочных работ учащихся с 5 по 8 классы не показали отклонение от уровня прошлого года. Но сложившаяся ситуация — сигнал для педагогов, отметил Айбулат Хажин.

﻿«Как сказала главный санитарный врач страны, дистанционный режим обучения, по большому счету, не принес положительного эффекта в части массового и серьёзного сокращения заболевших. Поэтому для нас сейчас максимально важно и приоритетно продолжать учебу только в очном традиционном режиме, когда идет прямое взаимодействие учеников и педагогов, — сказал министр. — Но система образования уже никогда не будет прежней, какой была до 6 апреля. Образование будет трансформироваться, но это не значит, что мы переходим на цифровое обучение. Цифровое обучение лишь будет дополнять традиционные формы организации образовательного процесса. 1109 школ к 2023 году будут оснащены цифровой образовательной средой — это новые классы, компьютеры. Минцифры обещает абсолютно все школы региона оснастить широкополосным интернетом со скоростью 50 мбит/сек в сельской местности, и 100 мбит/сек — в городах. Каждый учитель в течение урока сможет подключаться к любым образовательным ресурсам».

ИА «Башинформ»
Теги: образование
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