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В Башкирии из 60 частных пансионатов для пожилых и инвалидов лишь пять «вышли из тени»

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео программы Честно говоря, Fb

В Башкирии из 60 частных пансионатов для пожилых и инвалидов лишь пять «вышли из тени» Фото: стоп-кадр видео программы Честно говоря, Fb

В Башкирии зарегистрировано чуть больше 60 частных учреждений, которые оказывают услуги стационарного социального обслуживания с постоянным пребыванием граждан, из них шесть — индивидуальные предприниматели. Но в реестр поставщиков, предоставляющих стационарные услуги пожилым и инвалидам с постоянным проживанием, добровольно вошли лишь пять из них. Об этом в эфире программы «Честно говоря» на БСТ сообщила директор Республиканского центра социального обслуживания населения Зульфира Маскулова.

«Сегодняшнее законодательство, которое у нас есть, это 442-й Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», предполагает, что поставщики этих услуг, эти организации, могут встать на учет в реестр. И тогда они заведомо знают, что к ним придут Роспотребнадзор, Минздрав, Росздравнадзор, та же самая прокуратура. Если же они не стоят на учете, о них мало кто знает», — сказала Зульфира Маскулова.

Ведущий телепрограммы Руслан Шарафутдинов подчеркнул, что родственники, когда доверяют здоровье и жизнь своих близких какому-то учреждению, должны понимать, что за этим пансионатом должен быть жесточайший контроль.

«Но, как оказалось, этого нет», — отметил телеведущий.

Зульфира Маскулова согласилась и добавила, что у таких учреждений есть лишь реклама на сайте.

Как информировало агентство «Башинформ», ситуацию с частными пансионатами начали обсуждать после страшного пожара в Доме милосердия в Абзелиловском районе, где в огне погибли 11 постояльцев. Заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова, комментируя трагедию в доме престарелых, заявила, что в ведомстве «даже не знали о нем».

«Так же, как и в ситуации с пансионатом «Моя семья», данная предпринимательница не сочла нужным войти в реестр поставщиков социальных услуг, предпочитая быть невидимой для всех проверяющих структур», — написала министр на своей странице в соцсетях.

Госсобрание Башкирии уже направило законодательную инициативу в Госдуму о лицензировании данной деятельности, сообщила Ленара Иванова. А также порекомендовала впредь внимательно изучать все документы, прежде чем выбрать негосударственный пансионат для своих родственников. «Чтобы не было поздно...», — предупредила она.

Ксения Калинина
Теги: ЧП
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