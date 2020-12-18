Фото: Олег Яровиков В Башкирии завершено формирование новых составов ТИК: председатель ЦИК РБ Илона Макаренко Фото: Олег Яровиков

Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан завершила формирование новых составов 63 из 69 территориальных избирательных комиссий республики. Формирование оставшихся шести территориальных избирательных комиссий пройдет весной 2021 года по истечении срока полномочий их предыдущих составов (это Аскинский, Иглинский, Кушнаренковский, Нуримановский районы, Стерлитамак и Калининский район Уфы).

Председатель ЦИК республики Илона Макаренко в интервью журналистам рассказала, что обновленный состав территориальных комиссий в полной мере отражает современную партийно-политическую палитру республики. Так, из 603 назначенных членов комиссий 397, или 65,8%, вошли в состав ТИК по предложениям 11 партий. Свыше половины членов территориальных избиркомов – 311 человек (51,57%) приходится на пять партий – четыре парламентские партии: по 63 члена от «Единой России», ЛДПР и Справедливой России и 60 – от КПРФ, а также «Патриотов России» – 62 члена.

В составы комиссий назначены также представители от политических партий «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 33 члена, «Российская экологическая партия «Зеленые» – 31, «Партия Роста» – 12, «Гражданская Платформа» – четыре, по три представителя от политических партий «Родина» и «Яблоко».

«В каждый из территориальных избирательных комиссий парламентские партии представили нам свои кандидатуры. Однако рабочая группа и ЦИК республики после рассмотрения кандидатов не стала вводить в состав ТИКов трех кандидатов от КПРФ. Один из них был трижды судим — за кражу, кражу с проникновением и за мошенничество. Еще один кандидат от КПРФ был дважды судим, соответственно, за злоупотребление служебным положением и за мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере. Конечно, их судимости уже сняты. Но мы посчитали, что нахождение в ТИКАх таких людей дискредитирует избирательную систему и саму политическую партию. Тяжесть и рецидив совершенных ими преступлений послужили нам основанием отказать КПРФ вводить этих двух кандидатов в состав избирательных комиссий в двух районах республики», — пояснила Илона Макаренко.

«Для нас очень важно, чтобы в территориальных комиссиях была атмосфера взаимопонимания, взаимопомощи. Но если с самого начала возникают такие конфликтные ситуации, это явно не играет на пользу выборному процессу. Мы обратились с письмом в республиканское отделение КПРФ, объяснили им ситуацию и попросили им представить других кандидатов вместо этих трех человек. В ответ мы получили письмо за подписью первого секретаря башкирского республиканского отделения КПРФ Юнира Кутлугужина о том, что по их мнению, эти три человека могут улучшить работу ТИКов и они менять никого не хотят», — отметила председатель Центризбиркома Башкортостана.

По ее словам, в отношении еще одного кандидата выступило категорически против местное бюро партии того муниципального района, где кандидат от КПРФ должен был войти в ТИК. В ЦИКе республики прислушались к их мнению.

Кроме того, в составы ТИК вошли 75 человек – по предложениям представительных органов местного самоуправления, 63 – собраний избирателей, 67 – предыдущих составов ТИК. Один человек представляет общественную организацию. При формировании новых составов территориальных комиссий учитывался опыт работы в избирательной системе. Около 77% вновь назначенных членов (463 человека) уже занимались подготовкой и проведением избирательных кампаний.

«В 2021 году нам предстоит избирать депутатов Госдумы, перед нами стоит серьезная задача провести их легитимно, прозрачно, на высоком уровне, со строгим соблюдением законодательства. Это является основной задачей не только ЦИК, но и всех вновь сформированных территориальных избирательных комиссий», — отметила глава Центризбиркома республики.