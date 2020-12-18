Бригада медиков из Башкирии приступила к борьбе с коронавирусом в Камчатском крае

Бригада медиков из клиники Башгосмедуниверситета приступила к борьбе с коронавирусом в Камчатском крае. Накануне делегация, состоящая из пяти врачей и семи человек среднего медицинского персонала, прибыла в город Петропавловск-Камчатский, сообщил врио министра здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.

По его словам, специалисты направлены в моногоспитали региона. Их специализация связана с оказанием помощи больным, которые находятся на стационарном лечении.

«Практически сразу после прилета на Камчатку медицинские сотрудники приступили к работе. Они окажут неоценимую помощь нашему краю в борьбе с пандемией», — сказал﻿ Андрей Кузьмин на заседании штаба по коронавирусу.

Ранее сообщалось , что мобильная бригада клиники Башгосмедуниверситета вылетела в Камчатский край для помощи местным специалистам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В их составе — анестезиологи-реаниматологи и средний медицинский персонал, имеющий опыт работы в ковид-госпиталях. Руководитель группы — заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии БГМУ, профессор Ильдар Лутфарахманов.

Бригада сформирована по запросу Минздрава России. Ранее врачи и медсестры БГМУ помогли в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесии, Киргизии, Амурской области и Абхазии.