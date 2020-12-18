В башкирском селе Акъяр к новому учебному году будет построена школа с интернатом

В селе Акъяр Хайбуллинского района Башкирии начато строительство школы на 550 мест с интернатом на 140 мест. Планируется, что за парты в новой школе ребята сядут уже 1 сентября 2021 года.

По проект это будет большая трехэтажная школа общей площадью более 17,3 тысячи квадратных метра. В четырех блоках здания будут размещены учебные классы, пищеблок, спортивный, актовый и обеденный залы, учебные мастерские и лыжная база. Также предусмотрены теплая стоянка на два автобуса, прачечная, блочно-модульная котельная со складом для резервного топлива, трансформаторная подстанция.

По данным управления образования района, образовательный объект возводится в рамках федеральной комплексной программы «Развитие сельских территорий на 2020-2025 годы». Данная школа станет третьей по счету в райцентре и одной из самых современных. Всего, на сегодняшний день, в районе обучаются более четырех тысяч детей, из них около полутора тысяч – в Акъяре.

«Сегодня обе функционирующие школы в районном центре переполнены. Третья школа позволит ликвидировать двухсменное обучение в Акъяре. Все дети будут учиться в односменном режиме, а свободное время смогут использовать для развития дополнительного образования, что является важным компонентом обучения и воспитания наших детей. В интернате 140 детей из населенных пунктов района смогут получать качественное образование. В современной школе у детишек появятся все условия для будущих побед и свершений, новых знаний и больших возможностей», — возлагает большие надежды на новую школу глава администрации района Рустам Шарипов.

Во время визита в Хайбуллинский район в сентябре этого года глава республики Радий Хабиров отметил, что проект привлекателен тем, что здесь предусмотрен интернат для детей, которые будут приезжать со всего района и поручил Минобразования республики проработать вопрос о придании новой школе статуса полилингвальной.