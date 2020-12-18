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МЧС и ГИБДД Башкирии рекомендуют водителям быть внимательными в условиях снегопада

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

МЧС и ГИБДД Башкирии рекомендуют водителям быть внимательными в условиях снегопада Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане с самого утра 18 декабря наблюдается ухудшение погодных условий. В Уфе и некоторых районах республики — слабая метель, на дорогах гололедица и снежный накат.

В связи с этим в МЧС Башкирии дали ряд рекомендаций для людей, застигнутых непогодой в пути, далеко от населенных пунктов.

«Занесенные снегом дороги, потеря видимости вызывают полное дезориентирование на местности. При следовании на автомобиле вдали от населенного пункта не следует пытаться преодолеть снежные заносы, необходимо остановиться, укрыть двигатель со стороны радиатора. В случае возможной опасности следует заранее позвонить по номеру 112, либо 101, чтобы спасатели оперативно выехали к вам на помощь. Периодически надо выходить из автомобиля, разгребать снег, чтобы не оказаться погребенным под ним. При прогревании важно не допустить попадания в кабину выхлопных газов. Важно следить, чтобы выхлопная труба не заваливалась снегом. Ни в коем случае нельзя покидать укрытие — автомобиль: в сильный снегопад (пургу) ориентиры через несколько десятков метров могут быть потеряны», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, из-за обильного снегопада возникает угроза здоровью и жизни людей из-за большого количества снега на крышах домов, козырьках над магазинами, школами, поликлиниками, на балконах жилых домов. Рекомендуется соблюдать осторожность, двигаясь по тротуарам мимо домов и учреждений. Не стоит ходить непосредственно под балконами, есть вероятность падения большой массы снега и сосулек.

Госавтоинспекция Башкирии обращается к водителям с просьбой без острой необходимости не выезжать за пределы города, быть особо внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Кроме того, водителей просят неукоснительно соблюдать правила остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальной техники.

ИА «Башинформ»
Теги: снегопад
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