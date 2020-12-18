Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции В Сибае семья после рождения двух сыновей и мальчиков близнецов назвала главную мечту Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

В профессиональный праздник работников ЗАГС в Сибае зарегистрировали восьмую двойню за год. Счастливыми родителями мальчиков-близнецов стала семья Дили и Радмира Искандаровых. Малыши появились на свет 1 декабря.

«О том, что будут близнецы, мы узнали на втором УЗИ, а пол малышей — на третьем УЗИ», — вспоминает Диля.

Кстати, молодые родители уже воспитывали двоих сыновей: девятилетнего Ильмира и семилетнего Винера. Новым членам семьи дали имена Данияр и Саньяр.

«Старшие сыновья с нетерпением ожидали рождения младших братьев, — говорит Радмир. — И сейчас с удовольствием по очереди присматривают за ними».

Искандаровы признались, что в будущем обязательно отправятся за помощницей дочкой.