В Сибае семья после рождения двух сыновей и мальчиков близнецов назвала главную мечту
В Сибае семья после рождения двух сыновей и мальчиков близнецов назвала главную мечту Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции
В профессиональный праздник работников ЗАГС в Сибае зарегистрировали восьмую двойню за год. Счастливыми родителями мальчиков-близнецов стала семья Дили и Радмира Искандаровых. Малыши появились на свет 1 декабря.
«О том, что будут близнецы, мы узнали на втором УЗИ, а пол малышей — на третьем УЗИ», — вспоминает Диля.
Кстати, молодые родители уже воспитывали двоих сыновей: девятилетнего Ильмира и семилетнего Винера. Новым членам семьи дали имена Данияр и Саньяр.
«Старшие сыновья с нетерпением ожидали рождения младших братьев, — говорит Радмир. — И сейчас с удовольствием по очереди присматривают за ними».
Искандаровы признались, что в будущем обязательно отправятся за помощницей дочкой.