В Башкортостане участниками конкурса «Трезвое село 2020 года» стали 2114 деревень и сёл

Фото: пресс-служба Всемирного Курултая башкир



















Фото: пресс-служба Всемирного Курултая башкир

В Башкортостане ведется активная работа по Республиканскому конкурсу «Трезвое село 2020 года». Напомним, старт конкурсу был дан 1 августа текущего года. До 30 ноября проходил муниципальный этап конкурса, в котором приняли участие все 54 района. С 1 по 7 декабря состоялся прием заявок победителей, по одной заявке от каждого муниципального района. В этом году по решению Главы республики Радия Хабирова призовой фонд конкурса был увеличен в 10 раз.

Сегодня вопросы проведения конкурса обсудили на заседании оргкомитета, которое прошло в режиме онлайн. На связи были представители всех муниципалитетов.

«В этом году все муниципалитеты активно включились в работу, на муниципальный этап поступило 2114 заявок. Были внесены изменения в положение о конкурсе, есть определенные усовершенствования, так как сложно сравнивать села, где проживают 100, а где 2,5 тысячи человек, поэтому мы разбили для более справедливой оценки всех конкурсантов на четыре группы», — сообщила председатель оргкомитета конкурса, вице-премьер правительства РБ — министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.

Во всех муниципалитетах прошли различные мероприятия, рассчитанные на популяризацию трезвого и здорового образа жизни. В рамках заседания были продемонстрированы самые успешные практики. Так, в деревне Азикеево Мечетлинского района состоялся велопробег, в котором приняли участие любители активного вида спорта. В деревне Сулейманово решили проводить праздники улиц, каждая улица передает следующую творческую эстафету, организуются ярмарки.

В Нуримановском районе борьбу с продажей и потреблением алкоголя начали с установления плакатов и баннеров. Волонтеры пешком обходят все села и с каждой семьей проводят разъяснительную работу. Сельские советы составляют локальные документы с просьбой местным магазинам ограничить продажу алкогольной продукции.

В селе Новокулево предприниматель Фанис Мухаматьянов добровольно отказался от продажи в своем магазине алкоголя. Он заявил, что в деревне мало кто его покупает, торговая точка значительного урона не понесет, зато будущее деревни будет более обнадеживающим.

В деревне Ишеево Баймакского района совет мужчин села совершил рейд по точкам, где нелегально продавали алкоголь и провел разъяснительную работу. Не придавая делу оборот, жители пообещали свернуть торговлю.

В деревне Якшимбетово Куюргазинского района привлекают к занятиям физической культурой и спортом не только молодёжь, но и взрослое население. Жители села соревновались в беге на дистанцию 500 м, играли в футбол.

«В этом году ни один район не остался в стороне. В Баймакском и Бурзянском районах приняли участие все населенные пункты, расположенные на их территории. В Баймакском районе участвовали 89 сел, в Бурзянском — 34. Особо отличились в массовости Аскинский, Альшеевский, Татышлинский, Шаранский, Илишевский, Нуримановский, Дуванский, Гафурийский, Зианчуринский, Зилаирский, Кугарчинский и Кигинский районы, набравшие более 60 процентов заявок от участников конкурса», — отметила председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.

В этом году по инициативе многих глав администраций были учреждены собственные призовые фонды в виде денежного вознаграждения. Например, в Зианчуринском районе общий призовой фонд составил 600 тысяч рублей, в Кугарчинском районе – 490, в Белорецком – 380. В Дюртюлинском районе победителю благоустроят дорогу на сумму 500 тысяч рублей, в Туймазинском районе селу-победителю выделят 300 тысяч рублей на ремонт СДК.

В рамках конкурса и ко Всероссийскому Дню трезвости в Республике Башкортостан работала «Горячая линия». Жители республики 10 и 11 сентября, 10 и 11 декабря могли позвонить по бесплатному номеру и обратиться к психотерапевтам, наркологам и психологам.

Организаторы Республиканского конкурса «Трезвое село 2020 года» — Всемирный курултай (конгресс) башкир, Министерство здравоохранения РБ, Министерство молодежной политики и спорта РБ.