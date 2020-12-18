Председатель Общественной палаты Башкирии записал совместный трек с Моргенштерном

Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов и уфимский репер Моргенштерн записали совместный трек и клип к нему. Как сообщает «Горобзор», его можно посмотреть в Сети.

Клип начинается с отрывка интервью Моргенштерна Юрию Дудю. Напомним, в рамках ютуб-шоу «Вдудь» ведущий спросил у самого популярного рэпера страны о сотрудничестве с властями, в частности, с Ростиславом Мурзагуловым.

В ответ занимающийся в свободное время музыкой Мурзагулов записал трек собственного сочинения, в котором вместе с Моргенштерном высмеивает обвинения Дудя.

Трек начинается со слов Алишера Моргенштерна «Алло, Слава, что там с дедом?!», что является прямой отсылкой к подозрению ведущего программы «Вдудь» в том, что власти Башкирии закрыли глаза на эвтаназию деда Моргенштерна в обмен на лояльность рэпера.

Далее авторы трека пародируют также стереотипы о чиновниках, как о людях, которые берут взятки чемоданами, с утра напиваются на работе, избивают и унижают подчиненных, держат в секретарях сплошь моделей (роль ассистентки играет в клипе победительница «Мисс Максим-2017» Ульяна Тригубчак).

«А ты точно из правительства?» — робко спрашивает в одном из куплетов Моргенштерн.

К концовке видеоряда у зрителя возникает и другое ощущение. Главный герой, уставший от чиновничьей жизни, проходящей в рутине совещаний, восхищается раскрепощенностью молодых звезд и мечтает у них чему-то научиться.

Видимо, по замыслу авторов клипа, Дудь и те, кто поверил его обвинениям в адрес рэпера и чиновников должны были в этом месте задуматься о том, что иногда дружба даже между очень разными людьми — это просто дружба.