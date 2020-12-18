Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.97 ↓

EUR 89.28 ↑

18 декабря Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Председатель Общественной палаты Башкирии записал совместный трек с Моргенштерном

ОБЩЕСТВО

Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов и уфимский репер Моргенштерн записали совместный трек и клип к нему. Как сообщает «Горобзор», его можно посмотреть в Сети.

Клип начинается с отрывка интервью Моргенштерна Юрию Дудю. Напомним, в рамках ютуб-шоу «Вдудь» ведущий спросил у самого популярного рэпера страны о сотрудничестве с властями, в частности, с Ростиславом Мурзагуловым.

В ответ занимающийся в свободное время музыкой Мурзагулов записал трек собственного сочинения, в котором вместе с Моргенштерном высмеивает обвинения Дудя.

Трек начинается со слов Алишера Моргенштерна «Алло, Слава, что там с дедом?!», что является прямой отсылкой к подозрению ведущего программы «Вдудь» в том, что власти Башкирии закрыли глаза на эвтаназию деда Моргенштерна в обмен на лояльность рэпера.

Далее авторы трека пародируют также стереотипы о чиновниках, как о людях, которые берут взятки чемоданами, с утра напиваются на работе, избивают и унижают подчиненных, держат в секретарях сплошь моделей (роль ассистентки играет в клипе победительница «Мисс Максим-2017» Ульяна Тригубчак).

«А ты точно из правительства?» — робко спрашивает в одном из куплетов Моргенштерн.

К концовке видеоряда у зрителя возникает и другое ощущение. Главный герой, уставший от чиновничьей жизни, проходящей в рутине совещаний, восхищается раскрепощенностью молодых звезд и мечтает у них чему-то научиться.

Видимо, по замыслу авторов клипа, Дудь и те, кто поверил его обвинениям в адрес рэпера и чиновников должны были в этом месте задуматься о том, что иногда дружба даже между очень разными людьми — это просто дружба.

ИА «Башинформ»
Теги: клип
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Роспотребнадзор опубликовал районы Башкирии, где обнаружено бешенство у животных
В 2020 году на территории Башкирии обнаружено три случая заражения животных гидрофобией, то есть бешенством. Их поймали в двух муниципалитетах республики
Названа категория людей, у которой меньше шансов заразиться новым коронавирусом
Ученые нашли объяснение ситуации, когда человек контактировал с зараженным COVID-19 и не заболел. По мнению заведующего лабораторией пролиферации клеток
ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о новом порядке оплаты штрафов с 1 января
В Госавтоинспекции Башкирии предупредили водителей о новом порядке оплаты штрафов с начала 2021 года. По данным ведомства, с 1 января изменится расчетный
ХК «Салават Юлаев» обменял права на нападающего Павла Шэна
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» произвел обмен с «Сочи». Башкирская команда передала «южанам» права на 21-летнего форварда Павла Шэна, а взамен п
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть