Фото: администрация Уфы Уфу от снега очистят более 400 дорожных рабочих и 250 спецмашин Фото: администрация Уфы

В уборке улиц Уфы от снега задействовали 228 единиц спецтехники. С пяти часов утра 18 декабря началась механизированная уборка придомовых территорий и межквартальных проездов силами управляющих организаций, через час к ним присоединились и дворники.

По данным пресс-службы администрации Уфы, коммунальные службы очищали от снега центральные улицы, остановки, тротуары, мосты и путепроводы, а также обрабатывали проезжие части противогололедными материалами. Снегоуборочная техника работала и на отдаленных территориях города.

Днем столицу от снега будут очищать порядка 400 дорожных рабочих и свыше 250 единиц специальной техники.

«В связи с погодными условиями администрация Уфы призывает автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также не оставлять свои автомобили вдоль дорог, так как это мешает более качественной уборке снега», — обратились к гражданам в мэрии.