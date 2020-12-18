Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.97 ↓

EUR 89.28 ↑

18 декабря Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Нацпроекты: Башкирия на втором месте в России по числу инфоповодов

ОБЩЕСТВО

В ноябрьском рейтинге субъектов России по количеству инфоповодов, связанных с освещением нацпроектов, Башкортостан вновь вошел в тройку лучших регионов страны, заняв в ней второе место.

На первом месте всероссийского рейтинга СРК (сбор и распределение контента) — Самарская область, на втором — Башкортостан, на третьем — Санкт-Петербург. Четвертое место занимает Чечня. Замыкает Топ-5 ноябрьского рейтинга Пермский край.

По количеству инфоповодов по конкретным нацпроектам за ноябрь 2020 года Башкортостан также нередко значится в числе лучших регионов страны.

В частности, по нацпроекту «Культура» в республике заявлено в ноябре 66 инфоповодов (первое место среди всех регионов России), «Здравоохранение» — 64 (первое место), «Международная кооперация и экспорт» — 33 (первое место), «Экология» — 25 инфоповодов за месяц (пятое место), «Производительность труда и поддержка занятости» — 13 инфоповодов за ноябрь (пятое место).

Галина Бахшиева
Теги: нацпроекты, инфоповоды
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Роспотребнадзор опубликовал районы Башкирии, где обнаружено бешенство у животных
В 2020 году на территории Башкирии обнаружено три случая заражения животных гидрофобией, то есть бешенством. Их поймали в двух муниципалитетах республики
Названа категория людей, у которой меньше шансов заразиться новым коронавирусом
Ученые нашли объяснение ситуации, когда человек контактировал с зараженным COVID-19 и не заболел. По мнению заведующего лабораторией пролиферации клеток
ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о новом порядке оплаты штрафов с 1 января
В Госавтоинспекции Башкирии предупредили водителей о новом порядке оплаты штрафов с начала 2021 года. По данным ведомства, с 1 января изменится расчетный
ХК «Салават Юлаев» обменял права на нападающего Павла Шэна
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» произвел обмен с «Сочи». Башкирская команда передала «южанам» права на 21-летнего форварда Павла Шэна, а взамен п
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть