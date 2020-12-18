Нацпроекты: Башкирия на втором месте в России по числу инфоповодов

В ноябрьском рейтинге субъектов России по количеству инфоповодов, связанных с освещением нацпроектов, Башкортостан вновь вошел в тройку лучших регионов страны, заняв в ней второе место.

На первом месте всероссийского рейтинга СРК (сбор и распределение контента) — Самарская область, на втором — Башкортостан, на третьем — Санкт-Петербург. Четвертое место занимает Чечня. Замыкает Топ-5 ноябрьского рейтинга Пермский край.

По количеству инфоповодов по конкретным нацпроектам за ноябрь 2020 года Башкортостан также нередко значится в числе лучших регионов страны.

В частности, по нацпроекту «Культура» в республике заявлено в ноябре 66 инфоповодов (первое место среди всех регионов России), «Здравоохранение» — 64 (первое место), «Международная кооперация и экспорт» — 33 (первое место), «Экология» — 25 инфоповодов за месяц (пятое место), «Производительность труда и поддержка занятости» — 13 инфоповодов за ноябрь (пятое место).