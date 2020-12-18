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Башкирия направила в Госдуму законопроект о запрете на передвижные зоопарки и дельфинарии

ПОЛИТИКА
Фото: Ксения Калинина

Башкирия направила в Госдуму законопроект о запрете на передвижные зоопарки и дельфинарии Фото: Ксения Калинина

Башкирия внесет в Госдуму законопроект о запрете на передвижные зоопарки и дельфинарии. Накануне, 17 декабря, депутаты республиканского Госсобрания проголосовали в поддержку проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Теперь документ будет направлен парламентом республики в Государственную Думу.

«Мы предлагаем запретить на территории всей страны создание и деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев. Необходимость запрета назрела давно, она обусловлена антигуманными условиями содержания животных в таких заведениях. В любое время года и в любую погоду животные ютятся в тесных клетках, лишены надлежащего ухода и питания. Из-за такого обращения животные могут становиться агрессивными и представлять опасность для людей», — прокомментировал необходимость такой меры спикер парламента Константин Толкачев.

По его словам, мобильные зоопарки запрещены во многих странах, как и передвижные дельфинарии. Так как во время перевозки и сбора конструкций для шоу и в перерывах между выступлениями животные содержатся в тесных контейнерах.

Спикер парламента также отметил, что законопроектом предусмотрен переходный период.

«Если наша законодательная инициатива получит поддержку у федеральных коллег и закон будет принят, он вступит в силу по истечении полугода, – сообщил Константин Толкачев. – Время дается владельцам передвижных зоопарков и дельфинариев на то, чтобы перейти на стационарный режим работы, обеспечив приемлемые условия содержания, или завершить деятельность, определив животных в стационарные зоопарки».

Ранее в Уфе отказались от строительства дельфинария. О планах его строительства стало известно в сентябре прошлого года. Компания «Водный мир» вынесла на «Инвестчас» в городской администрации свой проект океанариума с наличием дельфинария. Администрация города проект одобрила, дав соответствующие поручения по его реализации. 15 ноября в Уфе прошли слушания по объекту на том же месте, но уже под названием «центр абилитации с «дельфинотерапией» для детей с ограниченными возможностями, мнения горожан разделились на ﻿«за», «против», «за с условиями». 27 ноября в администрации Уфы активисты встретились с властями. Мэр города сообщил, что центр нужен, а с какой «начинкой» — нужно дополнительно дорабатывать. Между тем, Минздрав Башкирии подтвердил недоказанность ﻿дельфинотерапии как метода реабилитационной помощи детям. В декабре 2019 года стало известно, что власти больше не будут проводить дополнительные публичные обсуждения по центру с дельфинами.

ИА «Башинформ»
Теги: передвижные зоопарки, дельфинарии
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