Фото: пресс-служба Минторга Башкирии В магазинах Стерлитамака обнаружили 1530 литров алкоголя неизвестного происхождения Фото: пресс-служба Минторга Башкирии

В трех магазинах Стерлитамака сотрудники Минторга Башкирии арестовали 1530 литров алкогольной продукции неизвестного происхождения. Проводится административное расследование, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и услуг республики.

«Продукция обнаружена при изучении деятельности магазинов в рамках контрольных мероприятий – это 51 кег объемом по 30 литров. Она не зафиксирована в единой государственной автоматизированной системе (ЕГАИС), предназначенной для госконтроля над объёмом производства и оборота этилового спирта», – прокомментировал глава ведомства Алексей Гусев.

Маркировка, нанесённая на тару, не соответствует требованиям технического регламента таможенного союза, предъявляемым к алкогольной продукции. Кроме того, отсутствуют сопроводительные документы.

«Все это свидетельствует о том, что выявленная алкогольная продукция может быть небезопасна для жизни и здоровья граждан, – добавил начальник отдела контрольных мероприятий Минторга РБ Владимир Сайгак. – Отсутствуют сведения о том, из какого сырья и на каком оборудовании она была произведена, были ли соблюдены технические условия при производстве, хранении и транспортировке».

В Минторге напомнили, что при возникновении сомнений в качестве и происхождении алкоголя, покупатели имеют право требовать у продавца сертификаты соответствия и сопроводительные документы на приобретаемую ими продукцию.

О фактах непредоставления документов можно сообщить в Управление Роспотребнадзора по Башкирии по телефону: 8(347)229-90-99.

Кроме того, можно позвонить на «горячую линию» Минторга по телефону: 8(347)218-09-78.