Фото: ИА «Башинформ» Названы самые популярные имена новорожденных в Башкирии в 2020 году Фото: ИА «Башинформ»

Башстат назвал самые популярные имена новорожденных в Башкирии в этом году.

Мальчикам чаще всего давали имена — Амир, девочкам – Арина.

Ранее «Башинформ» сообщал, что за 10 месяцев 2020 года в Башкирии родилось 34 408 детей, что на 2,9 процента меньше, чем в январе-октябре 2019 года.

По данным статистиков, в регионе, как и в целом по стране, продолжается тенденция «взросления» материнства.

Если в предшествующие десятилетия больше всего женщины рожали в возрасте 20-24 года, то в 2019 году весомый удельный вес материнства приходится на возрастные группы 25-29 лет и 30-34 года.