Фото: ИА «Башинформ» Столбики термометров опустятся до - 34 градусов: выходные в Башкирии будут морозными Фото: ИА «Башинформ»

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погода на предстоящие выходные в республике. В некоторых районах ожидается похолодание до -34 градусов. До такой отметки столбики термометров опустятся в ночь на 20 декабря. Днем же будет немного, но теплее -13, 18 градусов.

Порывы ветра ожидаются с севера и северо-востока. В Уфе 30-градусных морозов не прогнозируется, но температура воздуха максимально приблизится к этой отметке — до -28 градусов ночью и до -22 градусов днем.

Отметим, что столбики термометров резко пойдут вниз к вечеру субботы, 19 декабря. Перепад температуры ожидается до 20 градусов.