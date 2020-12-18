Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.97 ↓

EUR 89.28 ↑

18 декабря Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Столбики термометров опустятся до - 34 градусов: выходные в Башкирии будут морозными

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Столбики термометров опустятся до - 34 градусов: выходные в Башкирии будут морозными Фото: ИА «Башинформ»

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погода на предстоящие выходные в республике. В некоторых районах ожидается похолодание до -34 градусов. До такой отметки столбики термометров опустятся в ночь на 20 декабря. Днем же будет немного, но теплее -13, 18 градусов.

Порывы ветра ожидаются с севера и северо-востока. В Уфе 30-градусных морозов не прогнозируется, но температура воздуха максимально приблизится к этой отметке — до -28 градусов ночью и до -22 градусов днем.

Отметим, что столбики термометров резко пойдут вниз к вечеру субботы, 19 декабря. Перепад температуры ожидается до 20 градусов.

ИА «Башинформ»
Теги: прогноз погоды
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Роспотребнадзор опубликовал районы Башкирии, где обнаружено бешенство у животных
В 2020 году на территории Башкирии обнаружено три случая заражения животных гидрофобией, то есть бешенством. Их поймали в двух муниципалитетах республики
Названа категория людей, у которой меньше шансов заразиться новым коронавирусом
Ученые нашли объяснение ситуации, когда человек контактировал с зараженным COVID-19 и не заболел. По мнению заведующего лабораторией пролиферации клеток
ХК «Салават Юлаев» обменял права на нападающего Павла Шэна
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» произвел обмен с «Сочи». Башкирская команда передала «южанам» права на 21-летнего форварда Павла Шэна, а взамен п
ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о новом порядке оплаты штрафов с 1 января
В Госавтоинспекции Башкирии предупредили водителей о новом порядке оплаты штрафов с начала 2021 года. По данным ведомства, с 1 января изменится расчетный
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть