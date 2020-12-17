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Минтруда и Минздрав Башкирии заключили соглашение по уходу за пожилыми

ОБЩЕСТВО
Фото: Минтруда РБ

Минтруда и Минздрав Башкирии заключили соглашение по уходу за пожилыми Фото: Минтруда РБ

Минтруда и Минздрав Башкирии заключили соглашение по уходу за пожилыми в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение». В ведомствах отметили, что с 2019 года в республике формируется система долговременного ухода за гражданами, нуждающимися в посторонней помощи.

Соглашение предполагает совместную работу социальных и медицинских учреждений.

Если раньше человеку, нуждающемуся в установлении инвалидности, или пересмотре индивидуальной программы реабилитации (абилитации), для оформления документов раньше нужно было идти в поликлинику на прием к участковому терапевту, то теперь по вызову социального работника участковый терапевт придет на дом, пояснили в Минтруда. Также на дому будут проводиться необходимые медицинские процедуры для тяжелых и паллиативных больных.

Для социальных работников, которые в интересах своих подопечных часто посещают поликлиники для решения вопросов лекарственного обеспечения или медицинского обслуживания, будет организован отдельный прием в заранее согласованное время.

Для подопечных в домах-интернатах и психоневрологических интернатах планируется проведение не реже раза в 3 месяца медосмотров с участием врачей по паллиативной помощи, чтобы своевременно выявить нуждающихся в ней.

ИА «Башинформ»
Теги: нацпроект, соглашение, пожилые
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