Фото: http://www.kremlin.ru/ Владимир Путин: В Башкортостане - эффективный, молодой руководитель Фото: http://www.kremlin.ru/

Во время традиционной ежегодной пресс–конференции Владимира Путина из колл–центра, куда стекались все вопросы от жителей России, был озвучен вопрос жительницы Башкортостана Альгизы Туктаровой. Она пожаловалась главе государства на отсутствие выплат на детей в ноябре и декабре на своего девятимесячного ребенка и поинтересовалась, будут ли в 2021 году такие выплаты?

В ответ президент заявил, что если она не получила средства в ноябре и декабре, значит, система действующей поддержки дала сбой. Владимир Путин попросил дать контакты женщины, чтобы решить этот вопрос.

«Нужно наладить работу функционирующей системы, а затем думать о новых выплатах», — подчеркнул Президент России.

«В Башкортостане — эффективный, молодой, достаточно активный руководитель, я думаю, нас наверняка он слышит, сбои возможны, нужно узнать, какой это населенный пункт», — отметил Путин.

И уже в ходе пресс–конференции главе государства сказали, что Альгиза Туктарова проживает в Кумертау.