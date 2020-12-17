Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ В магазинах Уфы появились «корзины радости» для новогодних подарков детям Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

В преддверии Нового года активисты ОНФ в рамках акции #МыВместе переформатируют часть «тележек добра» в «корзины радости». Теперь, придя в магазин, каждый может купить сладкий набор, игрушку или любой подарок для ребенка на свой вкус и положить в корзину. Так, несмотря на пандемию и отмену новогодних елок, можно объединиться и подарить праздник детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Идею акции – подарить детям Новый год, невзирая на распространение коронавируса, – поддержал 5 декабря, в День добровольца, президент Владимир Путин. Тогда волонтер из Ивановской области, «Кохомский Дед Мороз» Володя Смирнов, предложил организовать общероссийскую акцию «Новый год в каждый дом».

Активисты акции #МыВместе призывают всех граждан страны наполнять подарками «корзины радости», чтобы прямо в дом доставить детям праздник.

«Дети верят в чудо и ждут его. Мы не должны обмануть их ожидания. Малыши не должны из-за пандемии остаться без праздника. Каждый из нас может стать для кого-то добрым волшебником, положив небольшой подарок в «корзину радости», которые уставлены в супермаркетах Уфы. Если вы не нашли в магазине тележку с логотипом акции #МыВместе, то можете передать сладости и игрушки через региональный исполком ОНФ. Есть желание помогать – пишите на [email protected] Мы сообща с вами решим, каким способом передать ваш подарок ребенку, который его очень ждет», — рассказал член регионального штаба ОНФ в Башкортостане Рафаэль Хакимов.

«Корзины радости» установлены в следующих магазинах Уфы:

«Ярмарка», ул. Маяковского, 10;

«Ярмарка», ул. Кремлевская, 55;

«Монетка», Правды, 15;

«Монетка», Ухтомского, 28;

«Монетка», Евгения Столярова, 6;

«Ярмарка», С. Перовской, 15;

«Монетка», Степана Злобина, 4;

«Ярмарка», ул. Свердлова, 67;

«Монетка», Мингажева, 121;

«Монетка», ул. Гафури, 4;

«Байрам», проспект Октября, 91 (ТЦ «Юрюзань»);

«Монетка», 8 Марта, 19;

«Ярмарка», М.Рыльского, 22;

«Альдо», ул. Гагарина, 44;

«Монетка», ул. Набережная реки Уфы, 23.