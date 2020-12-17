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Владимир Путин признался, что еще не делал вакцину от коронавируса

ПОЛИТИКА
Фото: http://www.kremlin.ru

Владимир Путин признался, что еще не делал вакцину от коронавируса Фото: http://www.kremlin.ru

В начале 2021 года у России будет миллион доз вакцины от коронавируса, сказал Владимир Путин сегодня во время традиционной ежегодной пресс-конференции, которая проходит в этом году в новом формате. Для производства вакцины от коронавируса необходимо строить новые заводы и наращивать мощности, сказал президент. При этом глава государства признался, что он сам вакцину от коронавируса еще не сделал.

«В настоящее время препарат поступает для определенных категорий граждан и до меня еще очередь не дошла. Сделаю прививку, как только это станет возможным», — сказал Владимир Путин.
Он отметил, что причин не вакцинироваться нет, поскольку наша вакцина безопасна. По его словам, массовая вакцинация — необходимая мера для борьбы с коронавирусом, именно вакцина должна создать коллективный иммунитет.

Помощь другим государствам не мешает вакцинации населения в России, поскольку российская сторона собирается компоненты вакцины производить на площадках в других странах, а не поставлять им готовые вакцины, пояснил Путин.

ИА «Башинформ»
Теги: Владимир Путин, коронавирус
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