Жители Башкирии участвуют в создании крупнейшего видеоархива воспоминаний детей войны

Жители Башкортостана приняли участие в центральном мероприятии Всероссийской акции «Моё детство – война» – конкурсе видео-воспоминаний детей войны. Их видео выложено в отдельный плейлист (42 видео).

Проект направлен на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в воспоминаниях очевидцев — людей, чьи детство и юность пришлись на военные и первые послевоенные годы. Организатор акции – Общественная палата РФ.

Всего на YouTube-канале акции уже опубликовано более 1 350 видео-воспоминаний. В результате создан крупнейший в мире видеоархив детских воспоминаний о войне.

Четыре тысячи волонтеров — участников акции из 60 регионов России, Луганской Народной Республики и даже из далекой Аргентины помогли представителям поколения детей Великой Отечественной войны записать их видео-воспоминания.

Герои видеороликов — дети войны, которые сохраняют для потомков память о событиях Великой Отечественной и первых послевоенных годах. В их воспоминаниях оживает история, по-другому воспринимаются факты из документов и школьных учебников: страшные годы оккупации и бомбежек, блокада, хлебные карточки, партизанское движение, долгожданное освобождение городов, сел и станиц. Добровольцы проекта — интервьюеры, авторы сценариев, видеомонтажеры и операторы. Для большинства из них участие в проекте — дань памяти и уважения, посвящение родным и близким людям — представителям военного поколения.

Общественники Башкирии приглашены к работе в составе жюри конкурса, к оценке работы режиссеров, сценаристов, операторов, монтажёров – тех, кто помогал героям – детям войны записать их воспоминания на видео. Среди членов жюри – члены региональных и муниципальных Общественных палат и советов, представители общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и работой с молодёжью, журналисты, работники культуры, журналисты.

﻿«Членам Общественной палаты России важно не только узнать имена лучших авторов видеороликов, но и определиться: какие меры необходимо предпринять в дальнейшем для пополнения банка видеовоспоминаний детей войны, как максимально эффективно использовать эти бесценные исторические свидетельства при проведении образовательных, просветительских и воспитательных мероприятий», — отметил руководитель оргкомитета акции «Моё детство — война», член ОПРФ Леонид Шафиров.

Среди конкурсантов – авторов лучших видеороликов оргкомитетом акции, на основании решения жюри будет распределён призовой фонд в сумме 120 тысяч рублей. Общественная палата РФ приглашает гражданских активистов, коллективы учреждений образования и культуры, молодёжной политики продолжить работу по созданию видеороликов с воспоминаниями детей войны.