Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.42 ↓

EUR 89.32 ↓

17 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жители Башкирии участвуют в создании крупнейшего видеоархива воспоминаний детей войны

ОБЩЕСТВО

Жители Башкортостана приняли участие в центральном мероприятии Всероссийской акции «Моё детство – война» – конкурсе видео-воспоминаний детей войны. Их видео выложено в отдельный плейлист (42 видео).

Проект направлен на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в воспоминаниях очевидцев — людей, чьи детство и юность пришлись на военные и первые послевоенные годы. Организатор акции – Общественная палата РФ.

Всего на YouTube-канале акции уже опубликовано более 1 350 видео-воспоминаний. В результате создан крупнейший в мире видеоархив детских воспоминаний о войне.

Четыре тысячи волонтеров — участников акции из 60 регионов России, Луганской Народной Республики и даже из далекой Аргентины помогли представителям поколения детей Великой Отечественной войны записать их видео-воспоминания.

Герои видеороликов — дети войны, которые сохраняют для потомков память о событиях Великой Отечественной и первых послевоенных годах. В их воспоминаниях оживает история, по-другому воспринимаются факты из документов и школьных учебников: страшные годы оккупации и бомбежек, блокада, хлебные карточки, партизанское движение, долгожданное освобождение городов, сел и станиц. Добровольцы проекта — интервьюеры, авторы сценариев, видеомонтажеры и операторы. Для большинства из них участие в проекте — дань памяти и уважения, посвящение родным и близким людям — представителям военного поколения.

Общественники Башкирии приглашены к работе в составе жюри конкурса, к оценке работы режиссеров, сценаристов, операторов, монтажёров – тех, кто помогал героям – детям войны записать их воспоминания на видео. Среди членов жюри – члены региональных и муниципальных Общественных палат и советов, представители общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и работой с молодёжью, журналисты, работники культуры, журналисты.

﻿«Членам Общественной палаты России важно не только узнать имена лучших авторов видеороликов, но и определиться: какие меры необходимо предпринять в дальнейшем для пополнения банка видеовоспоминаний детей войны, как максимально эффективно использовать эти бесценные исторические свидетельства при проведении образовательных, просветительских и воспитательных мероприятий», — отметил руководитель оргкомитета акции «Моё детство — война», член ОПРФ Леонид Шафиров.
Среди конкурсантов – авторов лучших видеороликов оргкомитетом акции, на основании решения жюри будет распределён призовой фонд в сумме 120 тысяч рублей. Общественная палата РФ приглашает гражданских активистов, коллективы учреждений образования и культуры, молодёжной политики продолжить работу по созданию видеороликов с воспоминаниями детей войны.

ИА «Башинформ»
Теги: дети войны
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе прекращены поиски 21-летней Анны Егоровой и ее 7-месячного сына
В Уфе благополучно завершились поиски пропавших без вести 21-летней Анны Егоровой и ее 7-месячного сына. Напомним, о розыске молодой матери и ее ребенка
С особой жестокостью: в Башкирии осудят двоих мужчин, обвиняемых в убийстве знакомого
Следственный отдел по Стерлитамаку завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя и 29-летнего уфимца. Они обвиняются по с
Врач РКБ им. Куватова назвал неожиданный признак COVID-19 в зимний период
Врач-реабилитолог РКБ им. Куватова Вадим Гиниятов назвал неожиданный признак COVID-19 в зимний период. На своей странице в Instagram он дал краткий обзор
Врио мэра Уфы Сергей Греков: Решать сложные задачи - моя любимая работа
Временно исполняющий обязанности мэра Уфы Сергей Греков рассказал агентству «Башинформ», зачем из нефтянки пошел на муниципальную службу, о бизнес-подход
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть