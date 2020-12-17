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В Башкирии ежедневно растет количество госпитализированных пациентов с COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии ежедневно растет количество госпитализированных пациентов с COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

Количество официально подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Башкирии продолжает расти и приблизилось к 17 тысячам. На 17 декабря общее число инфицированных — 16 785 жителей региона. За последние сутки диагноз поставлен 156 людям. Активными носителями на данный момент являются 3 207 человек. Лечение в больницах проходят 840 пациентов, дома — 2 367. При этом 61 зараженный находится в тяжелом состоянии, а 15 нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.

Уже не первые сутки подряд в республике регистрируются как минимум три смертельных случая. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в Башкирии достигло 114.

С начала пандемии выздоровели 13 464 жителя региона, за сутки — 92.

По данным Минздрава Башкирии, ежедневно в регионе регистрируется почти четыре сотни заболевших внебольничной пневмонией. За сутки диагноз поставлен 391 человеку, выписано — 386.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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