Число уехавших из Башкирии заметно снизилось

Число выбывших за пределы Башкирии в январе-сентябре этого года составило 30,8 тысячи человек, сообщается в исследовании статистиков республики, опубликованном в преддверии Международного дня мигранта.

Для сравнения: в целом за 2019 год из Башкирии мигрировали 49,7 тысячи человек.

И, наоборот, за девять месяцев 2020 года сменили свое прежнее место жительства на Башкирию 30,1 тысячи человек. В целом за прошлый год их было 44,2 тысячи человек.

Мигрировали внутри республики в январе-сентябре 59,5 тысячи человек против 95 тысяч человек в 2019 году.

В целом объем миграционного потока (прибывшие+выбывшие) в регионе за девять месяцев 2020 года составил 179,9 тысячи случаев.

«Наибольшая убыль по миграционному обмену с другими регионами России в январе–сентябре сложилась у Башкирии с Татарстаном, Ленинградской областью, Краснодарским краем, Московской областью и Тюменской областью. Со странами СНГ сальдо миграции в январе-сентябре 2020 года отрицательное и составило -714 человек. Со странами дальнего и ближнего зарубежья сальдо миграции положительное (481 человек)», — заключили статистики Башкирии.