Фото: РКБ им. Куватова «Не встречайте Новый год с нами и COVID-19»: врачи обратились к жителям республики Фото: РКБ им. Куватова

Врачи из Башкирии приняли участие во флешмобе «Не встречайте Новый год с нами и COVID-19». Таким образом медработники обратились к жителям республики и напомнили о риске заражения новой коронавирусной инфекцией во время праздников.

Как отметил главный врач РКБ им. Куватова Шамиль Булатов, цель акции — призыв к гражданам поберечь здоровье, чтобы не встречать Новый год в больницах.

«Здесь за вами решение: как вы хотите встретить Новый год. Можете носить или не носить маску, соблюдать или не соблюдать дистанцию, прививаться или не прививаться новой вакциной и погулять на корпоративах. И здесь уместен тот самый актуальный хештэг #НеВстречайтеНовыйгодсНами и #COVID-19», — пояснил главный врач.

Шамиль Булатов призвал помнить о медиках, которые выполняют «главную миссию по спасению жизней и сохранению здоровья пациентов».

«У них тоже есть семьи, дети и близкие, только вот праздники не всегда есть. И да, работы им и так хватает, несмотря на то, что мы стабильно держим ситуацию по распространению коронавирусной инфекции. Но ваши правильные решения могут содействовать спаду заболеваемости. Не устану благодарить своих коллег за их работу, терпение и профессионализм. Все устали, все мы это понимаем и все мы знаем, что вскоре победим этот вирус», — резюмировал главный врач.