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В Башкирии 13-летний подросток своими руками собрал трицикл

ОБЩЕСТВО

В Башкирии 13-летний подросток своими руками собрал трицикл. На сбор необходимых деталей, изучение схем ушло около года, а сам трицикл Арсен при папиной помощи сделал за два месяца.

Арсен Кульбердин — семиклассник, живет в д. Старомусятово Бурзянского района. Увлекается техникой с детства, рассказывают наши коллеги из газеты﻿ «Башкортостан». От отца Шамиля мальчик научился сварке и постепенно втянулся в создание интересных приспособлений. Например, в прошлом году он сделал трехколесный велосипед. Сверстники тут же стали просить его и им тоже сделать такой велосипед, потому что на нем с тележкой удобно ездить и на сенокос, и на рыбалку.

Но Арсена не устроила скорость велосипеда. Он решил попробовать сделать трехколесный трицикл, который увидел в интернете.

«Хотя трицикл может развить скорость около 30-40 километров в час, мы не разрешаем сыну ездить быстрее 20 километров. Трицикл ему нужен, чтобы ездить на сенокос и иногда в магазин. Мы договорились, что используем технику только для работы», — рассказала мама юного «Кулибина» Наркас.

Арсен пока не решил, кем станет в будущем. Но уже понятно, что его профессия будет связана с техникой.

ИА «Башинформ»
Теги: дети, трицикл
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