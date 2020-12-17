Чувилин рассказал, кто его надоумил обратиться в ФАС о промышленном патриотизме Хабирова

Депутат Госсобрания Башкирии от КПРФ, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Дмитрий Чувилин рассказал "Башинформу", что в Уфе, в редакции газеты "Бонус", по сути развернут негласный штаб оппозиции под руководством Рауфы Рахимовой, в котором предоставляется информация о возможности уязвить власть по тому или иному поводу. В частности, по словам Чувилина, из этого штаба ему пришла идея обратить внимание ФАС на вопрос о промышленном патриотизме. Он рассказал, что ему позвонили из "Бонуса" и попросили сделать такое заявление. Однако в данном случае эта история, по мнению Чувилина, была представлена штабом "Бонуса" некорректно и ударила по интересам республики.

﻿— Это они обратили мое внимание, и я обратился в Федеральную антимонопольную службу для разъяснения этого понятия, — заявил Дмитрий Чувилин «Башинформу». — Но ФАС отказалась этот вопрос рассматривать, поэтому этот термин мы будем прорабатывать самостоятельно. Эта проблема действительно вызвала серьезный резонанс, региональные производители даже по сравнению с другими регионами серьезно ущемлены в плане реализации, существуют даже какие-то негласные руководства, чтобы не закупать продукцию наших производителей или перепродавать ее, возвращая с существенной наценкой в республику, — сказал Чувилин.

Поэтому он выступил с заявлением в поддержку инициатив по "промышленному патриотизму" Главы республики Радия Хабирова. Также он обратил внимание, что неоднократно работал с редакцией "Бонуса".

— Проблема промышленного патриотизма серьезная, здесь и наших производителей необходимо учить участию в государственных закупках, — продолжает Чувилин.

Ранее Чувилин подверг критике высказывания руководителя региона, но затем, под влиянием однопартийцев из КПРФ, изменил свое мнение. Другие члены республиканского КПРФ и региональное отделение партии идеи регионального промышленного патриотизма изначально приняли и поддержали их. Внутри партии Чувилина подвергли обструкции из-за нарушения партийной дисциплины. Депутат согласился и далее начал выступать с тем, чтобы закрепить термин «промышленный патриотизм» законодательно.

В результате Дмитрий Чувилин выступил с заявлением:

— "Промышленный патриотизм" стал главной темой сегодняшнего дня. По крайней мере для меня. И, видимо, для значительной части моих друзей и товарищей — жителей нашей Республики. Сегодня телефон просто нагревался от обилия звонков предпринимателей. Все они говорили о проблемах. Проблемы эти касались сбыта продукции. Дикий капитализм продолжает диктовать свои условия. Торговые сети хотят закупать сельхозпродукцию за копейки. Вместе с тем, в соседних регионах буквально введены моратории на закуп продукции из Башкортостана. И это несмотря на ее высокое качество. Поэтому нам требуются ответные меры, меры по стимулированию сбыта собственной продукции в пределах региона. Можно во многом не соглашаться с Хабировым, но в части "промышленного патриотизма" его стоит поддержать", — сказал Чувилин.

По его словам, меры поддержки местных производителей должны включать не только образовательные курсы, но и другие меры по расширению внутреннего республиканского потребления — в том числе путем отладки горизонтальных связей между местными организациями. Другой мерой поддержки могут быть льготы по оплате основной статьи расходов любых производств — электроэнергии, считает парламентарий.