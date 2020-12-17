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В Башкирии проходит операция «Ель», нарушителям грозят штрафы до 300 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Минлесхоз РБ

В Башкирии проходит операция «Ель», нарушителям грозят штрафы до 300 тысяч рублей Фото: Минлесхоз РБ

В Башкортостане в период заготовки новогодних елей инспекторами лесной охраны проводится усиленная проверка на предмет выявления нарушений лесного законодательства. В частности, совместно с МВД по РБ, УФНС России по РБ, Инспекцией Гостехнадзора РБ и общественными организациями на территории республики с 23 ноября по 31 декабря проходит оперативно-профилактическая операция «Ель».

«В рамках данной операции для выявления незаконно срубленных и приобретенных новогодних елей сотрудниками лесной охраны совместно с заинтересованными органами будут проводиться систематические рейды по местам продажи новогодней продукции, а также патрулирование земель лесного фонда. Для выявления незаконно перевозимой продукции совместно с инспекторами ГИБДД на дорогах общего пользования организовано круглосуточное дежурство и стационарные посты», — рассказал начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора Юнир Садыков.
Напомним, за незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административная и уголовная ответственность. Для граждан размер административных штрафов составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Помимо штрафов нарушитель обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если сумма ущерба составляет 5000 рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по данной статье — до шести лет лишения свободы.

В соответствии с законом «О защите прав потребителей» каждый покупатель имеет право потребовать документ подтверждающий легальность продажи новогодней продукции:

— товарно-транспортную накладную (платежная ведомость) установленного образца, где указывается место приобретения продукции, количество и порода (при приобретении товара у арендаторов или лесхозов);

— договор купли-продажи елочной продукции, указывается, у кого куплен товар, количество, порода (когда приобретается у крупных оптовых продавцов).

Жители и гости республики могут сообщить о незаконной рубке, заготовке и незаконной реализации хвойных молодняков, а также уточнить информацию о проходящих в лесах рубках в региональной диспетчерской службе регионального Минлесхоза по телефону: 8(347) 218-14-14.

ИА «Башинформ»
Теги: операция «Ель», Минлесхоз РБ
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