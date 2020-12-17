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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии проходят бесплатные курсы повышения квалификации

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Более 3000 человек из 23 регионов России бесплатно повышают квалификацию в Башкортостане. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» на базе Башкирского государственного университета.

Проект «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» запустило в 2019 году Министерство науки и высшего образования РФ. Его цель —предоставить гражданам России возможность получить новые профессиональные навыки и компетенции.

В период пандемии коронавируса проект стал особенно востребованным. В этом году в его реализации участвуют 50 ведущих российских вузов, в том числе Башкирский государственный университет. Вуз предложил слушателям 23 образовательные программы в области психологии, социологии, цифровых технологий, геофизики, инженерно-технической сферы, педагогики, медиа, коммуникаций и многих других направлений.

Обучение по программам БашГУ проходят сейчас жители Башкортостана, Республики Крым, Московской области, Краснодарского края, Татарстана, Республики Марий Эл, Магаданской области и других регионов России.

«Мы участвуем в проекте «Новые возможности для каждого» второй год. И если в прошлом году БашГУ проводил обучение по семи программам, то в этом их стало в три раза больше. При этом значительно увеличилось не только количество, но и спектр образовательных программ, — рассказывает проректор БашГУ по международной деятельности и дополнительному образованию Татьяна Великжанина.

Раньше мы делали упор на работу с предприятиями реального сектора экономики и подготовку инженерно-технических кадров. В 2020 году с помощью институтов, факультетов и филиалов БашГУ разработали большой блок программ социально-гуманитарной направленности, чтобы возможность повысить квалификацию получили больше граждан».

По словам Татьяны Великжаниной, все программы в рамках проекта «Новые возможности для каждого» БашГУ разрабатывает с участием работодателей. Поэтому они полностью отвечают современным требованиям и соответствуют ожиданиям слушателей.

Ирина Зимина
Теги: БашГУ, образование, дополнительное образование, курсы
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