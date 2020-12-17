Собрать и обезвредить. Где в Башкирии можно сдать использованные батарейки и ртутные лампы

Всем известно, что батарейки и ртутьсодержащие лампы, так же, как и разбитые градусники, относятся к опасным отходам, поэтому в обычные мусорные контейнеры выбрасывать их нельзя. Они могут навредить окружающей среде.

К примеру, одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить тяжёлыми металлами около 20 квадратных метров земли и 400 литров воды.

А энергосберегающие люминесцентные ртутьсодержащие лампы, к которым мы так привыкли в быту, при попадании на обычную свалку вызывают загрязнения почвы и водоемов, отравление животных и людей.

Во всём цивилизованном мире отработанные батарейки, лампы собирают и утилизируют отдельно от бытового мусора. А вот в России на рынке обращения с высокотоксичными отходами полный хаос, утверждают экологи. Жители выкидывают их в мусорные контейнеры или на улицу, опасный мусор вывозится в леса, а сколько именно его образуется в стране, не известно.

Мы попытались выяснить, что сейчас происходит в Башкирии с такими отходами, нет ли нарушений в их сборе и кто занимается их утилизацией.

По информации Минэкологии РБ, в республике ежегодно собирается от 80 до 120 тонн бытовых ртутьсодержащих отходов и батареек. В 2019 году в регионе было образовано 3 237 тонн отходов 1-2 классов опасности, из них 328 тонн — ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы, утратившие потребительские свойства, сообщили в Южно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора. Обезврежено и передано на обезвреживание 302 тонны. На конец 2019 года в республике оставались не вывезенными 13 тонн токсичных отходов.

По данным Министерства природопользования и экологии Башкирии за 2018 год, на территории региона установлено более одной тысячи специализированных контейнеров (экобоксов) и организовано более 1,5 тысяч пунктов по сбору бытовых ртутьсодержащих ламп, термометров и батареек.

По состоянию на ноябрь текущего года, в индивидуальном жилом секторе в РБ установлено 583 контейнера, предназначенных для накопления осветительных устройств, электрических ламп (в том числе для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп).

В администрации Уфы «Башинформу» сообщили, что на сегодняшний день на территории столицы насчитывается 498 экобоксов-контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания, установленных за счет средств городского бюджета и управляющих организаций, Адреса их месторасположений отмечены оранжевым цветом на карте мест накопления отходов по этой ссылке.

В 2019 году с территорий многоквартирных домов в столице было собрано и передано на переработку в специализированные организации 16,5 тонн, в I полугодии 2020 года – 7,7 тонн ртутьсодержащих ламп.

Кроме экобоксов, на территории Уфы сбор отработанных элементов питания ведется в торговых объектах, в том числе, в продовольственных магазинах, расположенных в шаговой доступности. Карта с размещением точек сбора имеется на сайте ГК Мегаполисресурс по ссылке.

Кто отвечает за прием и сбор у населения опасных отходов, за их вывоз?

Согласно правилам обращения с отходами производства, принимать ртутные лампы у жителей многоэтажек обязаны управляющие компании или ТСЖ. Также управляющие организации отвечают за их вывоз на обезвреживание и утилизацию: находят специализированную компанию-подрядчика и заключают от имени жильцов договор на оказание таких услуг. У тех, кто живёт в частных домах, опасные отходы должны принимать органы местного самоуправления.

Как правильно выбрасывать опасные отходы?

Экологи рекомендуют жильцам выкидывать отработанные ртутные лампы в коробках, в которых они и продаются. Ртутные градусники должны быть предварительно упакованы в пластиковую бутылку. В идеале отходы в экобоксах должны собираться в специальных съемных герметизированных пакетах или коробках для предотвращения попадания ртути на внутренние части контейнера в случае боя термометров и ламп.

Как часто должны опустошаться экобоксы, в каких условиях содержаться?

Опустошать содержимое экобоксов положено не реже двух раз в месяц. График вывоза составляет управляющая компания. Грузчик должен вынимать лампы и батарейки в маске и перчатках, пакеты подлежат обеззараживанию специальным раствором. Также по всем правилам, специализированные компании должны производить регулярные замеры на содержание паров ртути в терминалах.

Что происходит с токсичными отходами в дальнейшем?

Батарейки

Батарейки и другие источники бесперебойного питания отправляются в специальных контейнерах на завод ГК «Мегаполисресурс» в Челябинск. Отработавшие своё элементы питания сюда везут со всех регионов. Сначала батарейки вручную сортируются по типам, после чего измельчаются до крошки в дробилке, с помощью магнитной ленты из полученной смеси извлекают крупные частички железной оболочки. После этого цинково-марганцево-графитную смесь отправляют на гидрометаллургический процесс, чтобы нейтрализовать электролит. Дальше смесь растворяют в серной кислоте. В конечном итоге после переработки получаются отдельные продукты: цинк, марганец, графит и металл. Так, к примеру, из графита в одной батарейке можно сделать карандаш. А железа в 90 батарейках хватит на столовый набор.

Демеркуризация ртутьсодержащих ламп

Ртутьсодержащие лампы, так же, как и ртутные градусники подлежат демеркуризации (процесс профессиональной очистки от ртути при помощи специальных химических реактивов). Не все организации в РБ, с кем заключаются договоры на вывоз и утилизацию, имеют для этого производственные мощности, установки по обезвреживанию.

Одна из компаний, оказывающих услуги по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов — НПП «Ареал». Как рассказала «Башинформу» исполнительный директор предприятия Елена Изибаева, с помощью пневмовибрационной установки в герметичном оборудовании люминесцентная лампа разделяется на основные составляющие: стекло, металлические цоколи и люминофор, который в отработанных ртутных лампах является основным концентратором и носителем ртути. Очищенные от ртути стеклобой и металлические цоколи (алюминиевые и стальные) используются в качестве вторичного сырья. Люминофор также может быть сырьем для получения ртути на специализированных предприятиях. На этом цикл обезвреживания ртутьсодержащих ламп считается законченным.

Что сейчас происходит на рынке сбора и утилизации опасных отходов в Башкирии?

На самом деле, проблем в этой сфере довольно много, причем, к такому заключению приходят не только экологи, общественники, но и надзорные органы.

К примеру, несколько лет назад, в 2016-2017-х годах специализированные контейнеры в Башкирии устанавливала компания «Экосервис». В рамках реализации по всей стране социального природоохранного проекта «Экобокс», на территории 23 муниципальных образований республики организация установила более 1,2 тысячи экобоксов, заявляла, что за год утилизировала более 2 млн энергосберегающих ламп. Кстати, за обслуживание одного оранжевого контейнера компания просила 5 тысяч рублей в месяц. Со временем выяснилось, что «Экосервис», к примеру, на завод по утилизации батареек в Челябинской области не отправил ни одной партии отходов из Уфы. Более того, именно в 2016 году на одной из контейнерных площадок столицы были обнаружены незаконно размещенные 3 тысячи люминесцентных ламп, сообщил модератор тематической площадки «Экология» ОНФ по РБ Мурад Шафиков. После компания пропала.

﻿«Система рухнула и кто-то заработал на этом деньги. И почему до сих пор их не накрыла рука правосудия, мы не знаем», — отмечает общественник.

Природоохранная прокуратура Башкирии проводила по данному факту проверку, как и в целом в сфере обращения с ртутьсодержащими отходами, в частности, в Уфе. Как рассказал зампрокурора Рушан Хайртдинов, выявлено много проблем в этой сфере, вопросы возникли и к управляющим компаниям, и к органам местного самоуправления, и к организациям, которые занимаются транспортированием и дальнейшей утилизацией отходов высокой степени опасности.

﻿«Проверка показала, что проблем в этой сфере много, начиная с того, что в пунктах приема ламп, а их не так много в Уфе, отсутствует предусмотренные СанПиНами и законодательством приборы на предмет определения уровня загрязнения парами ртути. Нами вынесено представление в администрацию города, пока оно находится в стадии рассмотрения», — сказал он.

Отметим, что установленные данной компанией экобоксы оказались на деле не приспособленными для безопасного сбора токсичных отходов.

﻿«В 2019 году у нас был печальный опыт с УЖХ Советского района Уфы, они обратились к нам с просьбой утилизировать содержимое экобоксов, — рассказала директор «НПП Ареал» Елена Изибаева. — Содержимое экобоксов должно быть герметично, в контейнеры не должно быть доступа посторонних. Но поработав год и вывозив ежемесячно с территории МКД отходы, мы столкнулись с проблемами. При вскрытии контейнеров мы видим, что лампы скатываются в полиэтиленовые пакеты, по СанПиНам это невозможно. В идеале это должен быть контейнер со съемным картриджем. На территории мусорных площадок зачастую встречаются разбросанные повсюду разбитые длинные цокольные лампы. Ими без всякой опаски играют дети. Более того, чего только жители не закидывают в эти контейнеры — бутылки, банки. Мы, как переработчики, готовы работать с управляющими компаниями, но в таких условиях, без риска для жизни все это перегружать в нашу машину мы не можем. Сейчас мы разработали специальные безопасные киперы (контейнеры) со съемным внутренним боксом, предлагаем их использовать новым строящимся комплексам, но пока никто не готов их закупить. Есть ответственные жители — сами привозят к нам разбитые градусники. В прошлом году нам привезли 230 термометров. Хочется надеяться, что сознательность граждан будет расти. Собирать лампы и батарейки раздельно надо, в первую очередь, для того, чтобы все это не попадало на полигоны и не наносило вред окружающей среде».

Сейчас предприятие обслуживает МКД на территории Калининского района, небольшие ТСЖ по РБ и Челябинской области. В основном, компания принимает отходы у юрлиц, которые обязаны их сдавать.

Отметим, что не все организации в республике, с кем заключаются договоры на вывоз и утилизацию, имеют производственные мощности для демеркуризации ламп. Как рассказал «Башинформу» источник, на данном рынке работают много мошенников, не утруждающих себя установленными нормами. В конечном итоге, токсичные отходы оказываются на стихийных свалках.

﻿«В сфере утилизации любых отходов, в том числе опасных, должна прослеживаться цепочка, которая в итоге должна иметь конец. Каждый полученный элемент должен утилизироваться, — рассказал эколог Денис Насыров. — В том то и проблема, что в этой цепи все запутано. Порядка нет. Все, что по норме, как правило, не совпадает с фактом».

Зачастую и сами жители не утруждают себя отдельным сбором батареек и ламп, чаще всего всё это выбрасывается в обычное мусорное ведро. Это подтверждают и региональные операторы — какая-то часть коммунальных отходов содержит опасные вещества.

В компании «Экосити» — регоператора по зоне №3, рассказали, что среди общего числа, опасные отходы составляют не больше 1%. Отобранные после сортировки батарейки и лампы (надо понимать, что разбитые) отправляются в компании по обезвреживанию и переработке. Среди них — «Ртутная безопасность», «Медотходы» и много других.

В Башкортостане, действительно, работают несколько частных предприятий, имеющих установки по демеркуризации ртутных ламп и термометров. Однако мощности данных установок недостаточны для обработки образующихся в республике отходов, говорил в начале года замминистра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

В Башкирии уже давно созрела необходимость создания инфраструктуры для утилизации отходов I-II классов опасности, в том числе ртутьсодержащих отходов и элементов питания, отмечают в Минэкологии РБ.

Как сообщал «Башинформ», в этом году Республика Башкортостан подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральным экологическим оператором по обращению с отходами I-II классов опасности на территории РФ — ФГУП «РосРАО», и стала участником федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов» нацпроекта «Экология».

В Минэкологии РБ пояснили, что в настоящее время в рамках этого соглашения разрабатывается дорожная карта по утилизации и обезвреживанию таких отходов. В нее, к примеру, включена разработка проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе шламонакопителя на площадке бывшего «Уфахимпрома». Также документом предусмотрено проанализировать рынок предоставления услуг по обращению с отходами 1 и 2 классов опасности на территории РБ, организовать проведение модельного эксперимента по камеральному учету образования движения отходов на территории Стерлитамака.