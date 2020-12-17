«АльфаСтрахование-ОМС» вручила премию врачам «красной зоны» Башкирии

Источник фотографии: Минздрав РБ



15 декабря 2020 года министр здравоохранения республики Максим Забелин принял участие в награждении лауреатов премии «Врач с большой буквы», которую учредила компания «АльфаСтрахование-ОМС» при поддержке Минздрава РБ.

Символом премии стала горящая свеча, а девизом — известное выражение «Светя другим, сгораю сам» (Aliis inserviendo consumor). Торжественное мероприятие прошло в ГКЗ «Башкортостан».

При вручении министр отметил, что премия вручена врачам за выдающийся вклад и высокий уровень профессионализма в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 в 2020 году по результатам экспертной оценки качества медицинской помощи.

«Экспертиза качества – это неотъемлемая часть системной работы. Мы благодарим всех врачей за самоотверженность и героизм. Спасибо вам за то, что вы делаете в это непростое время», — обратился к врачам и всему медицинскому сообществу республики генеральный директор компании «АльфаСтрахование-ОМС» Андрей Рыжаков .

Обладателями титула «Врач с большой буквы» в Республике Башкортостан стали:

Алсу Нургалеева – врач первой квалификационной категории, заведующая терапевтическим отделением ГБУЗ РБ «Городской клинической больницы № 18».

Флорид Хисамиев – врач-инфекционист, заведующий отделением «Клинико-диагностического инфекционного центра» в Зубово ГБУЗ «Республиканской Клинической инфекционной больницы».

Дарья Семенова – врач-инфекционист, заведующий отделением «Клинико-диагностического инфекционного центра» в Зубово ГБУЗ «Республиканской Клинической инфекционной больницы».

Гюльнара Еникеева – врач акушер-гинеколог высшей категории ГБУЗ РБ «Городской Клинической больницы №8».

Ольга Тарасова – врач-инфекционист высшей квалификационной категории, заведующая инфекционным отделением ГБУЗ РБ «Городской больницы г. Кумертау».

Гульнара Абдуллина – врач-педиатр высшей категории ГБУЗ РБ «Белорецкой центральной районной клинической больницы».

Гульнара Хасанова – врач высшей категории, заведующая инфекционным отделением ГБУЗ РБ «Белорецкой центральной районной клинической больницы».

Галим Давлетов – врач-невролог ГБУЗ РБ «Белорецкой центральной районной клинической больницы».

Всего в рамках премии «Врач с большой буквы» будут отмечены заслуги почти 100 врачей из 11 регионов России.