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17 декабря Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«АльфаСтрахование-ОМС» вручила премию врачам «красной зоны» Башкирии

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Источник фотографии: Минздрав РБ

15 декабря 2020 года министр здравоохранения республики Максим Забелин принял участие в награждении лауреатов премии «Врач с большой буквы», которую учредила компания «АльфаСтрахование-ОМС» при поддержке Минздрава РБ.

Символом премии стала горящая свеча, а девизом — известное выражение «Светя другим, сгораю сам» (Aliis inserviendo consumor). Торжественное мероприятие прошло в ГКЗ «Башкортостан».

При вручении министр отметил, что премия вручена врачам за выдающийся вклад и высокий уровень профессионализма в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 в 2020 году по результатам экспертной оценки качества медицинской помощи.

«Экспертиза качества – это неотъемлемая часть системной работы. Мы благодарим всех врачей за самоотверженность и героизм. Спасибо вам за то, что вы делаете в это непростое время», — обратился к врачам и всему медицинскому сообществу республики генеральный директор компании «АльфаСтрахование-ОМС» Андрей Рыжаков.

Обладателями титула «Врач с большой буквы» в Республике Башкортостан стали:

  • Алсу Нургалеева – врач первой квалификационной категории, заведующая терапевтическим отделением ГБУЗ РБ «Городской клинической больницы № 18».
  • Флорид Хисамиев – врач-инфекционист, заведующий отделением «Клинико-диагностического инфекционного центра» в Зубово ГБУЗ «Республиканской Клинической инфекционной больницы».
  • Дарья Семенова – врач-инфекционист, заведующий отделением «Клинико-диагностического инфекционного центра» в Зубово ГБУЗ «Республиканской Клинической инфекционной больницы».
  • Гюльнара Еникеева – врач акушер-гинеколог высшей категории ГБУЗ РБ «Городской Клинической больницы №8».
  • Ольга Тарасова – врач-инфекционист высшей квалификационной категории, заведующая инфекционным отделением ГБУЗ РБ «Городской больницы г. Кумертау».
  • Гульнара Абдуллина – врач-педиатр высшей категории ГБУЗ РБ «Белорецкой центральной районной клинической больницы».
  • Гульнара Хасанова – врач высшей категории, заведующая инфекционным отделением ГБУЗ РБ «Белорецкой центральной районной клинической больницы».
  • Галим Давлетов – врач-невролог ГБУЗ РБ «Белорецкой центральной районной клинической больницы».

Всего в рамках премии «Врач с большой буквы» будут отмечены заслуги почти 100 врачей из 11 регионов России.

Ирина Зимина
Теги: АльфаСтрахование-ОМС, премия, врачи
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