Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.42 ↓

EUR 89.32 ↓

17 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии из психоневрологического интерната сбежал страдающий шизофренией пациент

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии из психоневрологического интерната сбежал страдающий шизофренией пациент Фото: Ксения Калинина

В Башкирии 16 декабря из Нефтекамского психоневрологического интерната сбежал пациент, страдающий шизофренией. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. В телефонном разговоре с журналистом «Башинформа» директор соцучреждения Радиф Гареев сообщили подробности инцидента.

«У нас проходили дезинфекционные мероприятия. Постельные принадлежности – подушки, матрасы вынесли проветриться на улицу. Пациенты сходили в баню, переоделись. Когда заносили постельные принадлежности – санитар вывел одну группу, они забрали постель, в этот момент один постоялец перепрыгнул через забор и убежал, — рассказал руководитель интерната. — За ним по следам побежали санитары, сотрудники, но не нашли. Информацию и ориентировку передали в полицию, а также предупредили родственников».

Известно, что у сбежавшего диагностирована параноидная шизофрения. 53-летний мужчина в интернате проходит лечение и проживает на постоянной основе.

ИА «Башинформ»
Теги: розыск
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе прекращены поиски 21-летней Анны Егоровой и ее 7-месячного сына
В Уфе благополучно завершились поиски пропавших без вести 21-летней Анны Егоровой и ее 7-месячного сына. Напомним, о розыске молодой матери и ее ребенка
С особой жестокостью: в Башкирии осудят двоих мужчин, обвиняемых в убийстве знакомого
Следственный отдел по Стерлитамаку завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя и 29-летнего уфимца. Они обвиняются по с
Врач РКБ им. Куватова назвал неожиданный признак COVID-19 в зимний период
Врач-реабилитолог РКБ им. Куватова Вадим Гиниятов назвал неожиданный признак COVID-19 в зимний период. На своей странице в Instagram он дал краткий обзор
Врио мэра Уфы Сергей Греков: Решать сложные задачи - моя любимая работа
Временно исполняющий обязанности мэра Уфы Сергей Греков рассказал агентству «Башинформ», зачем из нефтянки пошел на муниципальную службу, о бизнес-подход
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть