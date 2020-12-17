Фото: Ксения Калинина В Башкирии из психоневрологического интерната сбежал страдающий шизофренией пациент Фото: Ксения Калинина

В Башкирии 16 декабря из Нефтекамского психоневрологического интерната сбежал пациент, страдающий шизофренией. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. В телефонном разговоре с журналистом «Башинформа» директор соцучреждения Радиф Гареев сообщили подробности инцидента.

«У нас проходили дезинфекционные мероприятия. Постельные принадлежности – подушки, матрасы вынесли проветриться на улицу. Пациенты сходили в баню, переоделись. Когда заносили постельные принадлежности – санитар вывел одну группу, они забрали постель, в этот момент один постоялец перепрыгнул через забор и убежал, — рассказал руководитель интерната. — За ним по следам побежали санитары, сотрудники, но не нашли. Информацию и ориентировку передали в полицию, а также предупредили родственников».

Известно, что у сбежавшего диагностирована параноидная шизофрения. 53-летний мужчина в интернате проходит лечение и проживает на постоянной основе.