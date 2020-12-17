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Времени на размышления не было: в Башкирии участковый спас из огня 82-летнюю бабушку

ОБЩЕСТВО
Фото: МВД РБ

Времени на размышления не было: в Башкирии участковый спас из огня 82-летнюю бабушку Фото: МВД РБ

В полицию города Салавата вечером 15 декабря поступило сообщение о том, что из окна на пятом этаже многоквартирного дома по бульвару Салавата Юлаева идет дым. Местная жительница рассказала, что в квартире может находиться пожилой человек. На место незамедлительно были направлены ближайшие патрули и следственно-оперативная группа.

Первым на месте происшествия оказался старший участковый уполномоченный капитан полиции Руслан Файзуллин. Он сразу же, несмотря на едкий дым в подъезде, поднялся на пятый этаж.

«Времени на размышления не было. Полицейский выбил дверь. Из квартиры тут же повалил черный плотный дым. Понимая, что внутри может находиться беспомощная женщина, участковый вошел в квартиру и начал поиски хозяйки. Когда страж порядка нашел ее, то сразу принялся оказывать помощь бабушке, и в этот момент подоспела помощь пожарных. Вместе они вынесли пострадавшую и передали фельдшерам скорой помощи», — сообщили подробности в пресс-службе МВД РБ.

82-летнюю хозяйку квартиры с ожогами верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения тяжелой степени увезли в реанимацию городской больницы. Пенсионерка проживала одна. По предварительной информации, пожар, о котором ранее сообщали в пресс-службе МЧС РБ, возник из-за неисправности электропроводки холодильника.

На следующий день участковый Руслан Файзуллин в вычищенной от черной гари форме исполнял служебные обязанности. По словам полицейского, он не видит в своем поступке ничего сверхъестественного, полагая, что на его месте так поступил бы каждый.

Сейчас руководством ведомства планируется наградить отважного полицейского.

ИА «Башинформ»
Теги: МВД РБ
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