Котенок в диване, застрявшая собака и кошка на дереве: спасатели помогли животным в Уфе

Сразу трем животным в один день понадобилась помощь уфимских спасателей. Героем первой истории стал котенок. Малыш залез в диван и застрял там на три дня. Хозяева думали, что полосатый сможет выбраться сам, но когда жалобное мяуканье прекратилось, владельцы решили обратиться к профессионалам.

«Используя слесарный инструмент, сотрудники ПСО г. Уфы расширили отверстие, через которое котенок залез внутрь, и освободили пушистого четвероногого. К счастью, он был жив, но сильно обезвожен», — рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

Чуть позднее бригада спасателей отправилась на помощь к 15-летнему псу. Собака застряла в карабине ошейника, охраняя территорию частного дома. Сотрудники УГЗ применили болторез: перекусили элемент и освободили четвероногого.

Третья заявка на спасение животного поступила от семейной пары. Они заметили кошку на дереве. «Мурлыка» забралась на высоту порядка пяти метров и не собиралась спускаться. Сердобольные уфимцы попытались спугнуть кошку, но не получилось.

«Сотрудники уфимского спасательного отряда при помощи лестницы сняли кошку и передали ее заявителям. К слову, помимо твердой почвы под ногами животное обрело еще и дом – супруги решили оставить спасеныша себе», — поделились в пресс-службе управления.