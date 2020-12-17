Фото: Ксения Калинина ГИБДД Башкирии массово проверит водителей на штрафы Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане с 17 декабря началось профилактическое мероприятие «Должник». По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, проверки продлятся до 24 декабря.

«Сотрудники ГИБДД, останавливая нарушителя ПДД, проверяют его по базе данных. При выявлении факта неуплаты ранее наложенного штрафа составляется административный материал», — сообщили в ведомстве.

В суде виновного вправе подвергнуть административному аресту сроком до 15 суток.

Как информировало агентство «Башинформ», с начала 2020 года привлечены к ответственности более 9,5 тысячи таких водителей.

Вовремя получить информацию о своих неоплаченных штрафах можно самостоятельно на официальном сайте ГИБДД или на портале госуслуг, где также есть возможность незамедлительно оплатить штраф в первые две недели со скидкой в 50%. Штрафы следует оплачивать в течение 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о его наложении.