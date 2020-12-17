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В Башкирии единороссы запустили акцию «С заботой о детях»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Башкирии единороссы запустили акцию «С заботой о детях» Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Башкортостане детям из социально опасных семей дарят новогодний праздник. Акцию «С заботой о детях» запустило региональное отделение «Единой России» совместно с Молодежной общественной палатой при Госсобрании РБ и Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Накануне, 16 декабря, прошел утренник для первых 15 юных жителей республики.

«Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав выявляет семьи в социально опасном положении и присваивает им этот статус. У таких родителей нет возможности порадовать своих детей. Поэтому в этом году партия решила организовать акцию и уделить внимание именно этой категории населения, как наиболее уязвимой, и сделать им праздник. Думаю, такой подарок дети запомнят надолго», — прокомментировал руководитель регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров.
Перед зрителями выступили эстрадный балет «Кредо», цирковое шоу «Чародей». Дети получили новогодние сладкие подарки и отправились на просмотр мультфильма в зале кинотеатра «Родина». За время акции планируется устроить праздник для 2,5 тысячи детишек, находящихся в социально опасном положении.

ИА «Башинформ»
Теги: Единая Россия
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