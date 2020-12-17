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Роспотребназдор опубликовал районы Башкирии, где обнаружено бешенство у животных

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Роспотребназдор опубликовал районы Башкирии, где обнаружено бешенство у животных Фото: ИА «Башинформ»

В 2020 году на территории Башкирии обнаружено три случая заражения животных гидрофобией, то есть бешенством. Из поймали в двух муниципалитетах республики. В Чишминском районе — одна собака, в Белорецком районе — одна собака и волк.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора Башкирии, в 2019 году выявлено 15 случаев заражения животных бешенством.

«Число лиц, обратившихся за медицинской помощью по поводу повреждений, полученных от животных, держится на стабильном уровне. За 10 месяцев 2020 года за антирабической помощью обратилось 8626 человек, показатель на 100 тысяч населения составил 213,6. Остается высокой доля детей до 17 лет, получивших укусы от животных – 31,4%», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что последняя смерть человека от гидрофилии на территории Башкирии зарегистрирована в Альшеевском районе в 2013 году.

ИА «Башинформ»
Теги: бешенство, Роспотребнадзор
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