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Врачи из Башкирии смогут получить стипендию для работы в клиниках в Гватемале и Никарагуа

ОБЩЕСТВО

Врачи из Башкирии смогут получить стипендию для поездки на работу в клинику в Гватемалу. Об этом сообщила руководитель проекта клиники врач-тропиколог Виктория Валикова.

Благотворительная организация Health & Help и «Башинком» открыли набор на программу «Поддержка молодых специалистов». Участнику программы предоставляется компенсация затрат на авиабилеты, оплата языковых курсов с репетитором по испанскому, стипендия после шести месяцев работы на проекте, сертификат об участии, рекомендательные и благодарственные письма.

«Врачам предоставят отпуск каждые два месяца, проживание и питание. Но главное, конечно же – бесценный профессиональный и личный опыт, который можно будет применить в России», — сказала Виктория Валикова.

Чтобы принять участие в программе, необходимо иметь законченное медицинское образование со средним баллом не ниже 4.5, готовность поехать не меньше, чем на 12 месяцев. Также обязательно наличие одного из сертификатов: терапия, семейная медицина, педиатрия, акушерство и гинекология, скорая помощь, инфекционные болезни. Также требуется отличное знание диагностики, лечения и профилактики заболеваний, практический опыт проведения амбулаторных процедур. Опыт работы от 2 лет является преимуществом.

Подать заявку на участие можно до 30 декабря.

Розалия Валеева
Теги: медицина, благотворительность
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