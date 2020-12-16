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16 декабря Среда

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В Уфе присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт Владимиру Санкину

ОБЩЕСТВО

В Калининском районном суде Уфы 16 декабря присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт 34-летнему Владимиру Санкину по статьям «убийство» и «разбой». По данным пресс-службы республиканского Следственного комитета, вечером 30 января 2020 года подсудимый встретил ранее знакомых ему двух подростков, один из которых сообщил, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Подсудимый решил выяснить отношения с мужчиной. Конфликт перерос в драку: подсудимый нанес 54-летнему мужчине множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела, длительное время удерживая его на улице в лежачем положении на холоде во время снегопада без верхней одежды и обуви.

Полицейские остановили подсудимого, но из-за многочисленных телесных повреждений мужчина скончался в автомобиле скорой помощи, когда его везли в больницу.

Отмечается, что подсудимый забрал у избитого мужчины деньги.

«Вину в совершенных преступлениях мужчина не признал, а по окончании расследования ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей﻿. Изучив всю доказательную базу, присяжные заседатели пришли к выводу о виновности подсудимого в убийстве мужчины», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Калининского районного суда агентству «Башинформ» пояснили, что приговор на основании вердикта присяжных заседателей будет оглашен 22 декабря, а также отметили, что присяжные посчитали, что Санкин заслуживает снисхождения.

Между тем, уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины по статье «развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего» прекращено решением Калининского районного суда Уфы в связи со смертью обвиняемого.

Как сообщало агентство «Башинформ», сегодня в суд Владимира Санкина приехали поддержать жена, мать, близкие и друзья. Они все надеялись и верили на положительный исход дела. Пятнадцать лет колонии или оправдательный приговор – присяжные заседатели вынесли свой вердикт.

ИА «Башинформ»
Теги: СКР по РБ
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