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16 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Врио мэра Уфы Сергей Греков: Решать сложные задачи - моя любимая работа

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Врио мэра Уфы Сергей Греков: Решать сложные задачи - моя любимая работа Фото: ИА «Башинформ»

Временно исполняющий обязанности мэра Уфы Сергей Греков рассказал агентству «Башинформ, зачем из нефтянки пошел на муниципальную службу, о бизнес-подходах к управлению городом и своих семи детях.

Кто предложил вам исполнять обязанности мэра Уфы?
- Не скрою, мне это предложил Глава республики Радий Фаритович. Для меня это было неожиданное предложение, я взял время подумать, все взвесил и согласился. Радий Фаритович зажег во мне идею провести 450-летие города, это очень важный и серьезный проект, который должен объединить жителей города, поднять Уфу на несколько ступеней выше.

Реализовав этот проект, я смогу сделать свой любимый город еще лучше. Конечное, последнее слово было за депутатами, и я признателен, что они поддержали рекомендацию Главы республики. Вообще – это хорошо в первую очередь для наших жителей, что Уфа и республика в последние годы работают дружно, без конфликтов.

Вы сказали «любимый», но вы родились и выросли в Ишимбае?
В Ишимбае я родился и вырос, это мой родной город. В 16 лет я уехал в Уфу, поступил в университет. Первая любовь, первая работа, первые шаги в бизнесе — все было в Уфе. Здесь я живу, веду бизнес, плачу налоги. Да, я, безусловно, себя считаю уфимцем, очень люблю свой город, знаю, что здесь можно и нужно улучшать.
Вы всю жизнь проработали в бизнесе на предприятиях ТЭК, а сейчас уходите на муниципальную службу. Скажем прямо – это в разы менее выгодно. Зачем вам это?
В жизни каждого человека наступает такой период, когда количество денег уходит на второй план. Я обеспеченный человек, мне достаточно того, что я заработал. Хочется теперь реализовать свой потенциал во благо любимого города.
По уставу, мэр города работает только до сентября 2021 года, потом будет новый состав Горсовета и новые выборы. Вы считает себя техническим мэром?
Вообще, мэр — это работа техническая. Этот человек который занимается улицами, дворами, коммуникациями, это наша работа. Девять месяцев кажется, что небольшой срок, четыре года до 450-летия пролетят незаметно, начинать готовиться нужно уже сейчас.
У вас есть команда управленцев или оставите ныне работающую?
Я всю жизнь проработал в бизнесе и для меня важна эффективность, когда каждый сотрудник отвечает за результат работы, а не за процесс, с минимальными затратами давать максимальный результат. Если мои нынешние коллеги готовы к такому подходу, я буду рад.
На вас записано пять компаний. Какая их ждет судьба?
Я как муниципальный служащий не имею право управлять бизнесом, поэтому что-то передам в доверительное управление, что-то придется продать. Все компании, которые мы создали и развили — стабильные, поэтому я за их будущее не переживаю.
Какая у вас программа?
Мы пока работаем над конкретными задачами и формулировками. Если коротко обозначать — наша главная задача сделать так, чтобы люди жили комфортно, любили свой город, дом и подъезд. У нас много идей и проектов, дайте время и обязательно подробно все расскажем. Мы вообще будем абсолютно открытыми для наших жителей.
Какой у вас опыт управления и решения сложных задач?
Это моя любимая работа — решать сложные задачи. Многие говорят «У Уфы есть проблемы». Я же считаю что нет проблем — есть решенные и нерешенные задачи. Задачи бывают сложные и легкие. все их можно решить. В бизнесе задачи не легче, чем на муниципальной службе, уж поверьте моему опыту.
Уфа, как вы знаете, последнее время очень снежный город. Готовы ли вы уборке города во время снегопадов?
Ульфат Мансурович в этом плане провел большую работу. Благодаря ему и при поддержке республики город закупил много хорошей коммунальной техники. Мы прорабатываем вопрос как наиболее эффективно, с максимальным КПД ее использовать.
Что важнее – пешеходы или автомобилисты?
И те и другие. Здесь нельзя выбирать. Важнее – сделать так, чтобы каждому горожанину было комфортно. Мы все жители города, участники движения и нужно думать. Безусловно, мы будем строить дороги, в том числе вылетные магистрали и крупные внутригородские транспортные артерии. В то же время, я уже ознакомился с планами реконструкции улицы Октябрьской революции с переходом на Набережную, это амбициозный проект, когда мы его сделаем, а мы его сделаем, я уверен, это будет одно из красивейших и любимейших у людей мест. Нужно перенимать передовой мировой и столичный опыт по созданию общественных пространств и пешеходных зон. Но и надо понимать, что автомобиль давно не роскошь, а средство передвижения, почти у каждой семьи есть автомобиль, а то и два. И эти машины нужно где-то ставить, а для этого нужно строить большие вместительные парковки. А еще есть велосипедисты, они тоже горожане и имеют право требовать велодорожки, и их интересы тоже нужно учитывать.
Как вы планируете бороться с точечной застройкой?
Это сложная задача. Строить жилье так или иначе нужно, количество уфимцев растёт и им надо где-то жить. Но дома не должны строиться во дворах других домов. Нужно разработать четкие правила, чтобы застройщики понимали, что можно, а что нельзя, тогда все будут довольны. Сейчас, да и к 450-летию, много денег тратится на благоустройство центра города. А как же Дема, Шакша, Черниковка, почему им так мало внимания? Моя задача сделать 450-летие столицы — не гулянкой для туристов и больших начальников, а чтобы праздник пришел на каждую улицу, каждый двор и каждый подъезд.
Позвольте один личный вопрос. Это правда, что у вас семь детей?
Правда. И все от одной жены. А в августе я еще и дедом стал. Старший закончил университет, двое пока учатся, а остальные школьники.
НАША СПРАВКА
Греков Сергей Николаевич

Родился 3 сентября 1968 в Ишимбае. Проходил службу в Вооруженных Силах СССР. Закончил Российскую Экономическую Академию им. Г.В. Плеханова.

Работал на республиканских предприятиях нефтехимической отрасли. Создал собственное предприятие ООО «Газтехресурс», которое возглавил. Стал учредителем Научно-Исследовательский Институт Технических Систем «Пилот». Институт работает по направлениям: научная деятельность, разработка, внедрение оборудования и технологий в области нефтедобычи и бурения.

Создал компанию ООО «Оил-Автоматика», которая работает в той же сфере. Все предприятия зарегистрированы в Уфе.Женат, воспитывает семь детей

Станислав Шахов
Теги: мэр
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