Врио мэра Уфы Сергей Греков: Решать сложные задачи - моя любимая работа
Врио мэра Уфы Сергей Греков: Решать сложные задачи - моя любимая работа Фото: ИА «Башинформ»
Временно исполняющий обязанности мэра Уфы Сергей Греков рассказал агентству «Башинформ, зачем из нефтянки пошел на муниципальную службу, о бизнес-подходах к управлению городом и своих семи детях.
Реализовав этот проект, я смогу сделать свой любимый город еще лучше. Конечное, последнее слово было за депутатами, и я признателен, что они поддержали рекомендацию Главы республики. Вообще – это хорошо в первую очередь для наших жителей, что Уфа и республика в последние годы работают дружно, без конфликтов.
Родился 3 сентября 1968 в Ишимбае. Проходил службу в Вооруженных Силах СССР. Закончил Российскую Экономическую Академию им. Г.В. Плеханова.
Работал на республиканских предприятиях нефтехимической отрасли. Создал собственное предприятие ООО «Газтехресурс», которое возглавил. Стал учредителем Научно-Исследовательский Институт Технических Систем «Пилот». Институт работает по направлениям: научная деятельность, разработка, внедрение оборудования и технологий в области нефтедобычи и бурения.
Создал компанию ООО «Оил-Автоматика», которая работает в той же сфере. Все предприятия зарегистрированы в Уфе.Женат, воспитывает семь детей