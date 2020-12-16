Врио мэра Уфы Сергей Греков: Решать сложные задачи - моя любимая работа

Кто предложил вам исполнять обязанности мэра Уфы?

- Не скрою, мне это предложил Глава республики Радий Фаритович. Для меня это было неожиданное предложение, я взял время подумать, все взвесил и согласился. Радий Фаритович зажег во мне идею провести 450-летие города, это очень важный и серьезный проект, который должен объединить жителей города, поднять Уфу на несколько ступеней выше.

Реализовав этот проект, я смогу сделать свой любимый город еще лучше. Конечное, последнее слово было за депутатами, и я признателен, что они поддержали рекомендацию Главы республики. Вообще – это хорошо в первую очередь для наших жителей, что Уфа и республика в последние годы работают дружно, без конфликтов.