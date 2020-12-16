В Башкирии работникам сферы здравоохранения вручены государственные награды
В Башкирии работникам сферы здравоохранения вручены государственные награды Фото: Минздрав РБ
В Башкирии работникам сферы здравоохранения вручены государственные награды. Церемонию провел отраслевой министр Максим Забелин. Высоких наград удостоены десять медицинских работников.
Орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» награждён заведующий отделением ультразвуковой диагностики городской клинической больницы №8 Уфы Рустэм Низамутдинов.
Почетные звания «Заслуженны врач Республики Башкортостан» присвоены заместителю главного врача уфимской ГКБ №8 Владиславу Голубятникову, врачу анестезиологу-реаниматологу РДКБ Лидии Кошелевой, врачу-анестезиологу-реаниматологу РДКБ Эльвире Мансуровой, врачу-оториноларингологу уфимской ГКБ №21 Рустэму Мифтахетдинову, заместителю главврача РДКБ Людмиле Семавиной и врачу-урологу поликлиники Дюртюлинской ЦРБ Иршату Хайруллину.
Заслуженными работниками здравоохранения Республики Башкортостан стали главная медицинская сестра Бакалинской центральной районной больницы Марина Галиева, директор Сибайского медицинского колледжа Лилия Гильмуллина и президент РОО «Профессиональная ассоциация специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием Республики Башкортостан» Ирина Засыпкина.