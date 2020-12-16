Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за год 27 детей отравились спиртосодержащей продукцией Фото: ИА «Башинформ»

С начала года в республике спиртосодержащей продукцией отравились 27 детей. 14 случаев отравления приходится на столицу Башкирии.

По данным токсикологического мониторинга регионального Управления Роспотребнадзора, в Стерлитамаке отравились спиртосодержащей продукцией шесть человек 11 лет, 12 лет, 13 лет (2 ребёнка), 14 лет (2 ребёнка). В Бирске отравился 4-летний ребёнок, ﻿в Салаватском районе пострадал 3-летний малыш, Дюртюлинский район – 13 летний ребёнок, Ишимбай, Салават, Абзелиловский район, Уфимский район – по одному случаю отравления 14-летних подростков.

В Уфе, где зафиксировано больше всего случаев отравления детьми спиртосодержащей продукцией, за 11 месяцев отравились 14 детей, причём среди них есть 9-месячный малыш, годовалый ребёнок, дети 8 лет, 12 лет, 13 лет (4 детей) и 14 лет (6 детей).

В ведомстве отметили, что причинами острых отравлений спиртосодержащей продукцией в основном являются острые отравления этиловым спиртом (86,0%).