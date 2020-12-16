Фото: Олег Яровиков Стало известно о самочувствии постояльцев, выживших на пожаре в Доме милосердия в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Стало известно, как себя чувствуют трое постояльцев, выживших на пожаре в Доме милосердия в Абзелиловском районе Башкортостана. Руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Башкирии Софья Алешина сообщила агентству «Башинформ», что после случившегося их доставили в местную больницу.

«На сегодняшний день состояние троих пациентов стабилизировалось. Они находятся в общей палате под медицинским наблюдением. Чувствуют себя хорошо», — пояснила представитель Минздрава РБ.

Как информировало агентство «Башинформ», при пожаре в Доме милосердия погибли 11 постояльцев, спаслись пятеро человек, в том числе сиделка и несовершеннолетняя дочь хозяйки пансионата. Именно сиделка и девочка услышали ночью звук пожарного извещателя и принялись будить постояльцев. Им через окно удалось вытолкнуть троих пожилых мужчин, а также вылезти самим – дом уже полностью был объят пламенем. Ранее сиделка рассказала «Башинформу» подробности той страшной ночи, отметив, что пожар начался на веранде и перекрыл главный выход из дома.

По факту смертельного пожара следователи возбудили уголовное дело, а также задержали хозяйку Дома милосердия.