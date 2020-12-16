«Садовое кольцо»: варианты проекта застройки возле Кошкиного леса активно обсуждаются

Источник фотографии: mkset.ru



В проект застройки квартала рядом с Кошкиным лесом девелопер из московского региона предлагает внести изменения. Такая инициатива была заявлена ГК «Садовое кольцо» на круглом столе 16 декабря.

- В ГК «Садовое кольцо» следят за тем, что говорят люди о благоустройстве Кошкиного леса и строительства ЖК рядом с ним. И простыми гражданами, и активистами высказывалось мнение, что проект стоит скорректировать.

Желательно сделать так, чтобы строителями осваивалось как можно меньше земли возле леса. Мы пытаемся эти коррективы внести. Хотя в итоге решение за властями Уфы, — говорит представитель ГК «Садовое кольцо».

Основное опасение жителей соседнего микрорайона Глумилино было связано с дальнейшей судьбой Кошкиного леса. В настоящее время он заброшен, но уже известно, что непосредственно его территория не будет застраиваться – жилой комплекс и объекты социального назначения возведут на участках бывших садовых товариществ. Застройщик проведет благоустройство леса и сделает полноценный парк со спортивными и игровыми площадками, прогулочными маршрутами, вело- и лыжными дорожками. Эти обязательства зарегламентированы инвестиционным соглашением, объемы инвестиций в благоустройство составят свыше 100 миллионов рублей, сообщили в компании.

Точка зрения неравнодушных жителей относительно проекта учтена – озвучена идея внести в него изменения. Вместо двух детсадов на 100 и 175 мест может появиться детсад повышенной вместимости на 275 мест. На освободившемся пространстве – земельном участке площадью около 6000 кв. м — застройщик предлагает создать по просьбе людей площадку для активных видов спорта.

- Переосмыслить столь сложный проект трудно, — говорит представитель ГК «Садовое кольцо». — Это требует серьезной работы инженеров и проектировщиков, но это реально. Мы уже подали документы на внесение коррективов. Ждем, что ответят власти города – данный вопрос в их компетенции.

Добавим, что круглый стол 16 декабря уже второй по счету. Первый состоялся 3 декабря. Тогда совместно с активистами, общественниками и органами власти было решено наладить прямой диалог – создать рабочую группу общественного контроля, которая будет следить за строительством и сохранностью Кошкиного леса. Идею поддержали все стороны.

Новый круглый стол прошел без участия активистов, которые сообщили, что диалог возможен только после подведения итогов общественных слушаний по проекту. В «Садовом кольце» высказали сожаление о несостоявшейся коммуникации с активистами.

- Мы удивлены и огорчены позицией активистов – говорит Михаил Фельдман, управляющий партнер ГК «Садовое кольцо» в Республике Башкортостан. – Мы уважаем их мнение, что не должно проходить никаких встреч до завершения общественных обсуждений, и тоже ждем решения.

Однако считаем важным как можно больше общаться, обмениваться взглядами на проект, искать компромиссные решения. Это нормальный рабочий процесс – он важен. Тем более мы видим, что в Башкирии не все компании готовы вести прямой диалог с людьми. Но наша позиция иная: «Садовое кольцо» всегда открыто для общения.