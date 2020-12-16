Ростислав Мурзагулов вышел из состава Общественной палаты России

16 декабря Ростислав Мурзагулов на ежегодном пленарном заседании Общественной палаты России сложил с себя полномочия члена ОП РФ в связи с избранием его председателем Общественной палаты Республики Башкортостан шестого состава. В соответствии с рекомендацией ОП РФ совмещение этих общественных должностей невозможно.

Заседание было посвящено обсуждению проекта Доклада о состоянии гражданского общества за 2020 год. Главная тема документа — осмысление трансформации общественно-государственного диалога, стимулом для развития которого явились вызовы 2020 года.

Ростислав Мурзагулов сложил полномочия члена ОП РФ, написав соответствующее заявление в связи с избранием его накануне председателем Общественной палаты Республики Башкортостан шестого состава. В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 32 «Об Общественной палате России» «член Общественной палаты РФ не может одновременно являться руководителем общественной палаты субъекта РФ».

«Последняя пленарка в качестве члена ОП РФ, но уже куча совместных планов ОП РФ с ОП РБ. Башкортостанцы, если вы считаете необходимым вынести какой-то серьёзный вопрос на федеральный уровень — эта большая и состоявшаяся дискуссионная площадка к вашим услугам!» — обратился к своим подписчикам в социальных сетях общественник.

Решением Общественной палаты РБ будет избран другой представитель ОП РБ в состав ОП РФ. Дата будет известна позднее.

Напомним, Ростислав Мурзагулов вошел в седьмой состав Общественной палаты России в феврале 2020 года по решению заседания Общественной палаты Башкирии. Он ставил перед собой задачи реализовывать в регионе передовые гражданские и социальные технологии, повышать узнаваемость регионального некоммерческого сектора на уровне страны.