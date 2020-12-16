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В Башкирии установили 97 модульных ФАПов благодаря нацпроекту

ОБЩЕСТВО

Благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение», в деревнях Староарзаматово и Изимарино Мишкинского района Башкирии завершилась установка двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

«В Староарзаматово проживают более 600 человек, из которых почти 150 человек — дети, подчеркнули в ведомстве. — В Изимарино проживает почти 390 человек, более 70 из которых — дети. Совсем скоро местные фельдшеры приступят к работе и, наконец, смогут оказывать квалифицированную помощь своим односельчанам в комфортных условиях».

Как сообщили «Башинформу» в Министерстве здравоохранения региона, всего в этому году в Башкирии установлены 97 модульных ФАПов. Закуплено новое медицинское оборудование и медицинская мебель. На эти цели из федерального бюджета выделено в общей сложности 269 млн рублей.

Национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Галина Бахшиева
Теги: нацпроекты, здравоохранение, ФАПы
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