В Башкирии установили 97 модульных ФАПов благодаря нацпроекту

Благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение», в деревнях Староарзаматово и Изимарино Мишкинского района Башкирии завершилась установка двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

«В Староарзаматово проживают более 600 человек, из которых почти 150 человек — дети, подчеркнули в ведомстве. — В Изимарино проживает почти 390 человек, более 70 из которых — дети. Совсем скоро местные фельдшеры приступят к работе и, наконец, смогут оказывать квалифицированную помощь своим односельчанам в комфортных условиях».

Как сообщили «Башинформу» в Министерстве здравоохранения региона, всего в этому году в Башкирии установлены 97 модульных ФАПов. Закуплено новое медицинское оборудование и медицинская мебель. На эти цели из федерального бюджета выделено в общей сложности 269 млн рублей.

Национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.