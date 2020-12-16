Фото: БГМУ Врачи клиники Башгосмедуниверситета отправились на Камчатку для помощи в борьбе с COVID-19 Фото: БГМУ

Сегодня, 16 декабря, мобильная бригада клиники Башгосмедуниверситета вылетела в Камчатский край для помощи местным специалистам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в вузе, в составе бригады — анестезиологи-реаниматологи, средний медицинский персонал, имеющий опыт работы в ковид-госпиталях, — всего 11 человек. Руководитель группы — заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии БГМУ, профессор Ильдар Лутфарахманов.

Бригада сформирована по запросу Минздрава России.

Практика направления специалистов в регионы со сложной эпидемиологической ситуацией продолжается. Ранее врачи и медсестры БГМУ помогли в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесии, Киргизии, Амурской области и Абхазии.