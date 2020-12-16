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В Мечетлинском районе Башкирии открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт

ОБЩЕСТВО

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в д. Азикеево Мечетлинского района состоялось открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта.

В торжественной церемонии приняли участие замглавы администрации Мечетлинского района по социальным вопросам Гульназ Кадырова, главный врач Большеустьикинской ЦРБ Булат Саетов, глава сельского поселения Большеустьикинский сельсовет Альберт Гильметдинов.

Они поздравили азикеевцев с важным событием и отметили, что теперь у них появилась возможность получить первичную медицинскую помощь в комфортных условиях.

«Открытие ФАПа стало новогодним подарком для жителей деревни Азикеево. Этого события они ждали давно. Прежний фельдшерско-акушерский пункт был построен в 1964 году из бруса и не отвечал современным требованиям, — отметила мечетлинский журналист Анфиса Ишмухаметова. — Теперь у сельчан появился светлый, теплый, уютный медпункт, отвечающий всем санитарным нормам, укомплектованный необходимыми инструментами и оборудованием».

Здесь есть все условия для приема пациентов и работы персонала: прививочный и процедурный кабинеты, кабинет приема взрослого населения, смотровой, помещения для хранения лекарственных средств, дезинфицирующих растворов и персонала. В медицинском учреждении будет оказываться первичная медико-санитарная медицинская помощь, в том числе неотложная и в области акушерства-гинекологии, а также проводиться забор медицинских анализов.

Обеспечивать доврачебную медицинскую помощь и вести прием будут опытный и высококвалифицированный фельдшер Клара Вахитова и медицинская сестра Альбина Султанова. Они продолжили свой трудовой день уже в новом помещении и с новым оборудованием.

ИА «Башинформ»
Теги: ФАП, здравоохранение
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