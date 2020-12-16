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16 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сотрудники УФСИН Башкирии сдали более 40 литров крови для жителей республики

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УФСИН РФ по РБ

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по РБ

На базе следственного изолятора №1 Уфы развернули передвижной пункт переливания крови. В течение двух дней сотрудники уголовно-исполнительной системы могли сдать кровь для нужд медицинских учреждений и жителей республики в экспресс-лаборатории Республиканской станции переливания крови.

Перед процедурой сотрудники УФСИН прошли обязательное медобследование: осмотр врачом и предварительное лабораторное исследование. Специалисты регистрировали всех участников акции, измеряли давление и температуру, определяли группу крови и уровень гемоглобина, после чего приступали к забору крови.

«Очень отрадно, что сотрудники уголовно-исполнительной системы откликнулись на подобную акцию и не остались равнодушными к человеческим бедам. Каждый из них смог оказать неоценимую помощь и за это мы очень благодарны», — отметил врач-трансфузиолог Рустем Муниров.

В акции приняли участие более 100 сотрудников, многие из них не в первый раз стали донорами. По данным пресс-службы УФСИН РФ по РБ, каждый доброволец сдал порядка 450 мл крови – общий объем составил более 40 литров крови.

«Я уже шестой раз сдаю кровь, планирую в будущем стать почетным донором России. Для меня эта акция – возможность помочь нуждающимся, и даже спасти чью-то жизнь», — рассказал психолог уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Роберт Бикмухаметов.

ИА «Башинформ»
Теги: УФСИН РФ по РБ
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