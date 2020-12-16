Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии еще три человека скончались от COVID-19, умерших стало 111 Фото: ИА «Башинформ»

По данным на 16 декабря, зарегистрировано еще три случая смерти от COVID-19. Таким образом, общее количество умерших, по официальной статистике Минздрава РБ, достигло 111 человек.

Прирост заболевших за сутки составил 157 человек. Всего инфицированных стало 16 629.

В стационарах находится 795 человек. Из них в тяжелом состоянии — 56, на ИВЛ — 12 пациентов.

Амбулаторное лечение проходит 2 351 человек.

Выписано за сутки — 226 человек, всего выздоровели – 13 372 человека.

Количество случаев внебольничной пневмонии за сутки составляет 396. Выписанных пациентов — 403.

Всего проведено 1 875 297 исследований. Обследовано 1 815 041 человек. За сутки проведено 10 403 исследования, обследовано 10 074 человека.